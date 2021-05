Princ William (38) i supruga Kate Middleton (39) pokrenuli su svoj YouTube kanal.

POGLEDAJTE VIDEO

Naime, uvodni video pod nazivom 'Dobrodošli u naš službeni YouTube kanal' prikazuje kratke isječke svega onoga što će pratitelji moći očekivati u idućim objavama.

Video je objavljen u srijedu 5. svibnja, a u samo tri sata skupio je više od 100 tisuća pregleda.

Na njihov profil 'The Duke and Duchess of Cambridge' pretplatilo se već 74 tisuće ljudi koji će pomno pratiti najnovije objave.