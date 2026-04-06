Princ William i princeza Kate su uveli 'pravila za odmor': Evo kako provode vrijeme s djecom

Uskršnji praznici su u punom jeku, a s njima i pauza od kraljevskih dužnosti za princa i princezu od Walesa. Par gotovo uvijek oslobodi svoje rasporede tijekom školskih praznika svoje djece, princa Georgea, princeze Charlotte i princa Louisa, kako bi proveli dragocjeno vrijeme zajedno.

Ovogodišnji odmor dolazi nakon znatno napornijeg početka godine, tijekom kojeg su William i Kate putovali diljem zemlje zbog službenih angažmana. Princ je čak posjetio i Saudijsku Arabiju. No, obiteljski odmor odvija se u sjeni najveće krize koja je pogodila monarhiju od devedesetih, one povezane s Andrewom Mountbatten-Windsorom.

Bijeg od skandala koji potresa monarhiju

Početak godine obilježili su državni posjeti u dvorcu Windsor, prisustvovanje postavljanju novog nadbiskupa od Canterburyja te brojni angažmani u Londonu i Walesu. Sve se to događalo dok je obitelj bila prisiljena nositi se s krizom oko Andrewa Mountbatten-Windsora, koji je u veljači uhićen i ispitan zbog sumnje u zlouporabu položaja u javnoj službi.

Par je s djecom prisustvovao i tradicionalnoj uskršnjoj nedjeljnoj službi u dvorcu Windsor, što je bio njihov prvi zajednički dolazak na tu ceremoniju od 2023. godine. Kako za Mirror ekskluzivno ističe kraljevska stručnjakinja Jennie Bond, sve će to sada biti stavljeno po strani na nekoliko tjedana kako bi se posvetili svojoj drugoj važnoj ulozi - roditeljstvu.

​- I William i Catherine odradili su prilično naporan posao posljednjih tjedana i mjeseci. Putovali su posvuda, gore-dolje po zemlji. Stoga mislim da se osjećaju opravdano što uzimaju što više vremena mogu tijekom uskršnjih praznika kako bi bili sa svojom djecom. Znam da ljudi kažu: 'Pa i ja naporno radim, ali ne mogu si osigurati školske praznike' - objašnjava bivša dopisnica BBC-ja za kraljevsku obitelj.

​- Ali činjenica je da William i Catherine imaju posao za cijeli život, ne postoji dob za umirovljenje za kralja i kraljicu. Stoga im ne zamjeram što koriste ovo dragocjeno vrijeme da budu sa svojom malom djecom što je više moguće. Njihovi planovi za odmor uvijek su privatni, no vjerojatno će većinu vremena provesti u svom domu u Norfolku, Anmer Hallu.

​- Sigurna sam da će pozdraviti priliku da se maknu od skandala koji okružuje Williamovog osramoćenog strica Andrewa, koji, naravno, sada živi nedaleko od Anmer Halla.

Uveli 'pravila za odmor'

Naravno, Williamu i Kate nije uvijek lako zabaviti troje energične djece različite dobi i interesa. No, čini se da je par uspio uspostaviti ravnotežu sa svojim "pravilima za odmor", koja se fokusiraju na aktivnosti na otvorenom, rad rukama i provođenje vremena s dva voljena koker španijela, Orlom i njihovim novim psićem, dok je škola privremeno zaboravljena.

​- William i Kate sigurno potiču svoju djecu da uživaju u svim aktivnostima na otvorenom koje vole kao obitelj: ludiranju na plaži, dugim šetnjama sa psima, roštiljanju ako je vrijeme dovoljno dobro i raznim sportovima - dodaje Jennie.

​- Pogotovo nakon dijagnoze raka, princeza uživa u svakom trenutku koji može provesti na otvorenom, bez obzira na vrijeme. I uvijek je poticala svoju djecu da čine isto. Oni vole široke otvorene prostore u Norfolku, slobodu koju imaju da istražuju imanje Sandringham i da se igraju, prilično neometano, na plažama.

​- Mora da im je oslobađajuće što mogu skakati preko pješčanih dina ili šetati pse, gotovo kao svaka druga obitelj. Farma u Sandringhamu također nudi priliku za razne zabavne aktivnosti za djecu, od gledanja traktora, hranjenja životinja do branja voća.

​- Ne bih se nimalo iznenadila da su djeca dobila i nekoliko kućanskih poslova, poput pospremanja soba, punjenja perilice posuđa, četkanja psa i čišćenja za štencima.

​- I William i Catherine živjeli su izvan zidova palače, kupovali, kuhali i čistili dok su bili na sveučilištu, a kasnije i dok su živjeli na Angleseyju. Željet će da njihova djeca shvate da, čak i ako si član kraljevske obitelji, i dalje možeš tretirati svoj dom i roditelje s poštovanjem i pridonijeti.

Strogo pravilo o vremenu pred ekranom

Međutim, jedno strogo pravilo kojeg se George, Charlotte i Louis moraju pridržavati jest ograničeno vrijeme pred ekranima. Kao i roditelji diljem svijeta, William i Kate odgajaju djecu u novom digitalnom dobu, a posljednjih mjeseci oboje su glasno izražavali oprez kada su u pitanju pametni telefoni i drugi uređaji.

U listopadu prošle godine, Kate je javno upozorila na probleme koje moderna tehnologija predstavlja na štetu obiteljskog života u eseju napisanom u suradnji s profesorom Robertom Waldingerom. Princeza je u članku navela da je fokusiranje na dobre odnose s obitelji i prijateljima ključ zdravog i sretnog života.

"Kad provjeravamo telefone tijekom razgovora, skrolamo po društvenim mrežama tijekom obiteljskih večera ili odgovaramo na e-mailove dok se igramo s djecom, ne samo da smo ometeni, već povlačimo osnovni oblik ljubavi koji ljudska veza zahtijeva", pisalo je u eseju.

U međuvremenu, tijekom putovanja u Brazil, i William je progovorio o tome kako ne dopuštaju djeci da imaju pametne telefone, rekavši: "Mislim da djeca mogu pristupiti previše sadržaja na internetu koji ne trebaju vidjeti." Priznao je da je situacija postala delikatna, posebno s dvanaestogodišnjim Georgeom.

​- Znamo da postoji mala napetost oko toga što George želi pametni telefon, kao i oko vremena pred ekranom, ali, poput sve većeg broja roditelja, William i Catherine čini se da su odlučni u tome da se drže svoje odluke što je duže moguće. Kompromis će vjerojatno biti 'običan mobitel' bez pristupa društvenim mrežama - dodala je Jennie.

*uz korištenje AI-ja

