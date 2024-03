'Princ William je ljut zbog ludih glasina oko Kate. Pokušavaju sve to ignorirati što više mogu'

Princ William (41) i princeza Kate Middleton (42) navodno su jako uzrujani zbog svih teorija koje su se pojavile oko njezinog nestanka iz javnosti. Kate je nakon Božića prestala obavljati kraljevske dužnosti te je sredinom siječnja išla na operaciju abdomena. Neko je vrijeme nitko nije vidio, sve do nedavno kad je s Williamom prošetala do jedne lokalne trgovine. Ali ni to nije javnost uvjerilo da je princeza dobro, a neki su čak rekli da je u pitanju njezina dvojnica. Kraljevska stručnjakinja Katie Nicholl progovorila je o ovoj situaciji za Entertainment Tonight.

Foto: Chris Jackson/PRESS ASSOCIATION

- Znam iz pouzdanih izvora da su William i Kate poprilično šokirani i iskreno iznenađeni zbog ludih glasina koje kruže internetom. Mislim da postoji osjećaj frustracije, čak i ljutnje, pogotovo s Williamove strane - rekla je pa dodala:

- Smatram da su sugestije da je Kate imala, pa, bilo što tako ludo poput loše frizure koja treba izrasti do estetske operacije koja je loše prošla ili glasine da je u komi, mislim da je to sve učinilo princa frustriranim, uzrujanim i ljutim.

Ispričala je i da za par nije bilo lako izbjeći dramu jer su oboje jako prisutni na društvenim mrežama. 'Mislim da pokušavaju to ignorirati što više mogu', dodala je Katie.

Foto: PHIL NOBLE

- Imaju Instagram, imaju stotine tisuća pratitelja. Nemaju glave zakopane u pijesak. Znaju što se piše i što se govori. Za njih je frustrirajuće što ne mogu stati na kraj tome - rekla je pa dodala da je mislila da će snimka Kate koja napušta trgovinu malo utišati glasine i spekulacije.

- Pomislili biste da bi taj video, u kojem je prikazana dok hoda žustrim tempom, nosi torbu, izgleda poprilično zdravo i sretno te u kojem opušteno razgovara sa suprugom, prigušio sve silne spekulacije koje kruže internetom već tjednima. Ali, nevjerojatno, mnoge teorije još uvijek kruže - zaključila je.