DODJELA BAFTA-E

Princ William o filmu 'Hamnet': 'Moram biti smiren da ga pogledam, a sada to nisam'

Foto: Jaimi Joy

Ova izjava dolazi u teškom tjednu za kraljevsku obitelj, nakon nedavnog uhićenja njegovog strica, bivšeg princa Andrewa, što je izazvalo medijsku buru

Na dodjeli nagrada BAFTA princ William je, kao predsjednik Akademije, otkrio da se nalazi pod pritiskom. U razgovoru na crvenom tepihu, priznao je da se osjeća previše uznemireno da bi pogledao hvaljenu dramu 'Hamnet'.

Britain's Prince William and Catherine attend the BAFTA Film Awards 2026, in London
Foto: Jaimi Joy

Naime, na pitanje je li pogledao 'Hamnet', jedan od favorita večeri, William je odgovorio:

- Moram biti u prilično mirnom stanju, a trenutno nisam. Sačuvat ću ga za kasnije.

Britain's Prince William and Catherine attend the BAFTA Film Awards 2026, in London
Foto: Jaimi Joy

Ova izjava dolazi u teškom tjednu za kraljevsku obitelj, nakon nedavnog uhićenja njegovog strica, bivšeg princa Andrewa, što je izazvalo medijsku buru. Dolazak kraljevskog para na BAFTA-u analitičari vide kao potez s ciljem projiciranja stabilnosti monarhije unatoč skandalu.

Britain's Prince William and Catherine attend the BAFTA Film Awards 2026, in London
Foto: Jaimi Joy

Film 'Hamnet', o kojem je princ govorio, adaptacija je nagrađivanog romana Maggie O'Farrell u režiji Chloé Zhao. Radnja prati obiteljski život Williama Shakespearea (Paul Mescal) i njegove supruge Agnes (Jessie Buckley), fokusirajući se na tragičnu smrt njihovog sina Hamneta i bol koja je inspirirala slavnu dramu 'Hamlet'. Film je postigao velik uspjeh, osvojivši Zlatni globus i osam nominacija za Oscara, uključujući onu za najbolji film.

Britain's Prince William and Catherine attend the BAFTA Film Awards 2026, in London
Foto: Jaimi Joy
Princ William predsjednik je BAFTA-e od 2010. godine. Na ceremoniji je, uz razgovore s nominiranima, uručio i najviše priznanje Akademije, BAFTA Fellowship, Dame Donni Langley. Ovogodišnji dolazak princa i princeze bio je posebno simboličan jer je označio njihov prvi zajednički dolazak u tri godine. Princeza je 2024. propustila ceremoniju zbog liječenja karcinoma. 

