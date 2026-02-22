Ova izjava dolazi u teškom tjednu za kraljevsku obitelj, nakon nedavnog uhićenja njegovog strica, bivšeg princa Andrewa, što je izazvalo medijsku buru
Princ William o filmu 'Hamnet': 'Moram biti smiren da ga pogledam, a sada to nisam'
Na dodjeli nagrada BAFTA princ William je, kao predsjednik Akademije, otkrio da se nalazi pod pritiskom. U razgovoru na crvenom tepihu, priznao je da se osjeća previše uznemireno da bi pogledao hvaljenu dramu 'Hamnet'.
Naime, na pitanje je li pogledao 'Hamnet', jedan od favorita večeri, William je odgovorio:
- Moram biti u prilično mirnom stanju, a trenutno nisam. Sačuvat ću ga za kasnije.
Ova izjava dolazi u teškom tjednu za kraljevsku obitelj, nakon nedavnog uhićenja njegovog strica, bivšeg princa Andrewa, što je izazvalo medijsku buru. Dolazak kraljevskog para na BAFTA-u analitičari vide kao potez s ciljem projiciranja stabilnosti monarhije unatoč skandalu.
Film 'Hamnet', o kojem je princ govorio, adaptacija je nagrađivanog romana Maggie O'Farrell u režiji Chloé Zhao. Radnja prati obiteljski život Williama Shakespearea (Paul Mescal) i njegove supruge Agnes (Jessie Buckley), fokusirajući se na tragičnu smrt njihovog sina Hamneta i bol koja je inspirirala slavnu dramu 'Hamlet'. Film je postigao velik uspjeh, osvojivši Zlatni globus i osam nominacija za Oscara, uključujući onu za najbolji film.
Princ William predsjednik je BAFTA-e od 2010. godine. Na ceremoniji je, uz razgovore s nominiranima, uručio i najviše priznanje Akademije, BAFTA Fellowship, Dame Donni Langley. Ovogodišnji dolazak princa i princeze bio je posebno simboličan jer je označio njihov prvi zajednički dolazak u tri godine. Princeza je 2024. propustila ceremoniju zbog liječenja karcinoma.
