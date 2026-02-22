Princ William o filmu 'Hamnet': 'Moram biti smiren da ga pogledam, a sada to nisam'

Na dodjeli nagrada BAFTA princ William je, kao predsjednik Akademije, otkrio da se nalazi pod pritiskom. U razgovoru na crvenom tepihu, priznao je da se osjeća previše uznemireno da bi pogledao hvaljenu dramu 'Hamnet'.

Foto: Jaimi Joy

Naime, na pitanje je li pogledao 'Hamnet', jedan od favorita večeri, William je odgovorio:

- Moram biti u prilično mirnom stanju, a trenutno nisam. Sačuvat ću ga za kasnije.

Foto: Jaimi Joy

Ova izjava dolazi u teškom tjednu za kraljevsku obitelj, nakon nedavnog uhićenja njegovog strica, bivšeg princa Andrewa, što je izazvalo medijsku buru. Dolazak kraljevskog para na BAFTA-u analitičari vide kao potez s ciljem projiciranja stabilnosti monarhije unatoč skandalu.

Foto: Jaimi Joy

Film 'Hamnet', o kojem je princ govorio, adaptacija je nagrađivanog romana Maggie O'Farrell u režiji Chloé Zhao. Radnja prati obiteljski život Williama Shakespearea (Paul Mescal) i njegove supruge Agnes (Jessie Buckley), fokusirajući se na tragičnu smrt njihovog sina Hamneta i bol koja je inspirirala slavnu dramu 'Hamlet'. Film je postigao velik uspjeh, osvojivši Zlatni globus i osam nominacija za Oscara, uključujući onu za najbolji film.

Foto: Jaimi Joy

Princ William predsjednik je BAFTA-e od 2010. godine. Na ceremoniji je, uz razgovore s nominiranima, uručio i najviše priznanje Akademije, BAFTA Fellowship, Dame Donni Langley. Ovogodišnji dolazak princa i princeze bio je posebno simboličan jer je označio njihov prvi zajednički dolazak u tri godine. Princeza je 2024. propustila ceremoniju zbog liječenja karcinoma.