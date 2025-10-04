Princ William progovorio je o burnom razvodu svojih roditelja i kako je to utjecalo na njega

Princ William iskreno je progovorio o burnom braku i razvodu njegovih roditelja, a prokomentirao je i kako to utječe na to kako on odgaja vlastitu djecu. O tome je razgovarao u Apple TV+ putopisnoj seriji Eugenea Levyja, a rekao je kako neće činiti 'iste greške kao njegovi roditelji', piše People.com.

Za princa od Walesa Williama i suprugu Kate Middleton, obiteljski život s njihovo troje djece svodi se na 'sigurnost i ljubav', kaže. Cilj mu je svojoj djeci pružiti miran i stalan obiteljski život kakav on nije imao dok je odrastao.

"Mislim da je jako važno da se ta atmosfera stvori kod kuće. Morate imati tu toplinu, taj osjećaj sigurnosti, sigurnosti, ljubavi", kaže.

"Sve to mora biti tu, a to je sigurno bio dio mog djetinjstva", dodaje, iako priznaje: "Moji roditelji su se razveli kada sam imao 8 godina, tako da je to kratko trajalo."

Diana i tadašnji princ Charles vjenčali su se 29. srpnja 1981. Unutar samo nekoliko godina brak je bio napet, uglavnom zbog Charlesove dugogodišnje veze s Camillom Parker Bowles, iako je bilo nevjere s obje strane. Par je objavio da se rastaje 1992.

Nakon godina previranja - uključujući Dianin intervju s Martinom Bashirom iz 1995., u kojem je rekla: "Bilo nas je troje u ovom braku, pa je bilo malo gužve" - ​​njihov je razvod finaliziran 28. kolovoza 1996.

"Uzmeš to i učiš iz toga i pokušavaš se pobrinuti da ne činiš iste pogreške kao tvoji roditelji", napominje William. "Mislim da svi pokušavamo to učiniti i samo želim učiniti ono što je najbolje za moju djecu, ali znam da drama i stres dok si mali stvarno utječu na tebe kad si stariji."

Princ od Walesa također navodi stalnu medijsku pozornost na svoju obitelj kao nešto što on i Kate pokušavaju ublažiti vlastitoj djeci.

"Dok sam odrastao, vidio sam to kod svojih roditelja. Mediji su tada bili tako nezasitni. Teško je sada razmišljati o tome, ali bili su mnogo nezasitniji", prisjeća se. "Htjeli su svaki detalj koji su mogli upiti, a bili su u svemu, doslovno posvuda. Znali bi stvari, bili bi posvuda."

"Ako dopustiš da se to ušulja, šteta koju može nanijeti tvom obiteljskom životu je nešto za što sam se zakleo da se nikada neće dogoditi mojoj obitelji. I stoga, zauzimam vrlo čvrst stav o tome gdje mislim da je ta granica i borit ću se protiv onih koji je prekorače", dodaje William.