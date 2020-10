Prince s 'Farme': Braću su ubili, u Hrvatskoj sam našao spas; Gotovina: Kvalitetan je radnik!

Miljenik publike u novoj sezoni 'Farme' postao je Nigerijac Prince Wale Sonyiki. U Hrvatskoj je devet godina, iz Afrike je pobjegao od sigurne smrti, a neko vrijeme radio je u tunogojilištu Ante Gotovine....

<p>U novoj sezoni 'Farme' pozornost publike odmah na početku privukao je Nigerijac zaraznog osmijeha<strong> Prince Wale Sonyiki (35). </strong>Ovaj mladić već devet godina živi u Hrvatskoj, u koju je stigao kao izbjeglica...</p><p>Kako kaže, njegovo odredište bila je Italija, no spletom okolnosti završio je u Hrvatskoj, gdje je i ostao.</p><p>- Kad sam došao u Hrvatsku, prvi put sam se osjećao sigurno i vidio budućnost - rekao je Prince.</p><p>Radio je u Biogradu kao mornar, ribar i kuhar kod <strong>Ante Gotovine</strong> u njegovu tunogojilištu.</p><p>- Bio je kvalitetan i savjestan radnik.koji je uredno i pravovremeno izvršavao svoje radne obaveze te uvažavao dobre međuljudske odnose i suradnju - same pohvale na račun Princea ima Gotovina.</p><p>Iza njega je i višegodišnja suradnja s Centrom za mirovne studije u pružanju podrške izbjeglicama i educiranju senzibilizacije javnosti, a surađuje i s međunarodnom organizacijom 'Liječnici svijeta'. Kod nas je i osnovao udrugu Afrikanaca u Hrvatskoj te otvorio afrički restoran. Nažalost, život su mu obilježile tragedije.</p><p>- Vraćao sam se iz crkve s braćom. Napali su nas mačetama. Uspio sam se sakriti u smrdljivi kanal. Gledao sam kako ubijaju dvojicu moje braće - ispričao je Prince Wale Soniyiki za 24sata 2013. godine.</p><p>Objašnjavao nam je tad kako u Nigeriji život malo vrijedi, osobito ako se čovjek rodi pogrešne vjere. Zbog brutalnog ubojstva braće postao je politički aktivist. Vojska ga je često privodila na razgovore, a čuo je da mu se sprema smrt. Budući da je volontirao u katoličkim organizacijama, napisali su mu pismo preporuke i dali novac kako bi se spasio.</p><p>- Pobjegao sam bez ičega - ispričao nam je tad Prince.</p><p>U Libiji su mu banditi oduzeli novac i spalili dokumente. Sačuvao je tek nešto dolara u čarapi. Iz Libije je pronašao brod koji ga je trebao prevesti u Italiju. Kao u filmovima, kad se počela nazirati obala, presrela ih je policija. Kapetan je okrenuo brod. Iskrcali su ih u Hrvatskoj. U Splitu ga je zaustavila policija. Objasnio im je odakle je. Prvo su ga prebacili u Centar za tražitelje azila u Kutini. </p><p>- Bilo je dosadno jer smo imali tri obroka na dan i spavanje, a ja sam navikao raditi - rekao nam je te 2013. godine.</p><p>Priključio se volonterima Centra za mirovne studije i drugim azilantima pomagao je naučiti jezik. Kasnije se zaposlio kod Ante Gotovine u tunogojilištu.</p><p>- Ante Gotovina mi je uvijek govorio da ga zovem ako mi nešto zatreba i da će mi on pomoći, ali ja ne želim, ne za takve stvari, draže mi je ovako - rekao je Nigerijac u razgovoru za novac.hr prošle godine. I evo nam ga sad na 'Farmi'.</p><p>- Kad sam živio u Africi, uvijek sam promatrao farmere i bilo mi je zanimljivo vidjeti što čovjek sve može uzgojiti. Htio bih i ja tako nešto probati i sada ću tu priliku imati na 'Farmi'. Mislim da ako nešto želiš, onda to i možeš ostvariti - rekao je Prince.</p><p>Još tijekom života u Africi često je mijenjao mjesta stanovanja, što ga je samo dodatno obogatilo tako što je upoznao različite kulture i jezike te ga je to, ističe, naučilo da se prilagodi različitim ljudima. Za sebe kaže da je dobar, darežljiv, vrijedan, prilagodljiv i simpatičan, ali da preglasno priča. Hobi mu je sviranje džembi.</p><p>Na imanju u Dalmaciji se dobro snašao, a ako je suditi prema komentarima publike, vrlo brzo je uspio postati njihov miljenik. Po društvenim mrežama hvale ga kao vrijednog, pristojnog i simpatičnog dečka, a njegov Instagram profil zatrpan je porukama pratitelja koju mu poručuju da im je drago što je došao u Hrvatsku i da se nadaju kako će u 'Farmi' doći do pobjede. </p><p>- Možda si rođen u Africi, ali imaš veliko hrvatsko srce. Želimo ti svu sreću u showu - jedan je od brojnih komentara.</p>