'Princeza Diana htjela je pobjeći u Afriku i udati se za liječnika'

Princeza Diana planirala je preseliti se u Južnu Afriku sa svojim ljubavnikom, liječnikom Hasnatom Khanom, kako bi pobjegla od 'ćudljivog' bivšeg supruga, princa Charlesa, tvrdi njezin brat Charles Spencer u svojoj novoj knjizi 'Labuđi pjeva: Diana, moja sestra'.

Navodno je Diana razgovarala s poznatim liječnikom i pionirom kardiokirurgije Christianom Barnardom, nadajući se da bi on Khanu, britansko-pakistanskom kardiotorakalnom kirurgu, mogao pronaći posao u svojoj bolnici u Cape Townu. Spencer piše kako je njegova sestra bila sklona naivnim, ali nemogućim snovima o tome kako bi joj život mogao izgledati, prenosi PageSix. Opisuje i kaotičan život koji je Diana vodila, a stanje pomutnje dodatno su potpirivale priče koje su o njoj navodno plasirali dvorski službenici, 'muškarci u sivim odijelima', kako ih je nazivala. Život u Engleskoj do ožujka 1997., kada je odletjela u posjet bratu u Cape Town, za nju je, tvrdi Spencer, postao nepodnošljiv.

- Došla je sama vidjeti može li ovaj veličanstveno lijepi dio Afrike biti utočište za nju i njezina ljubavnika, kardiokirurga. Usudila se nadati da bi mogli zajedno preseliti ondje i izgraditi zajednički život, piše Spencer. Diana, za koju Spencer priznaje da je bila 'prevrtljiva', navodno je tajno dvije godine bila u vezi s Khanom prije nego što su prekinuli u ljeto 1997., nekoliko tjedana prije njezine smrti u 36. godini u prometnoj nesreći u Parizu. Slavno ga je nazivala svojim 'zgodnim liječnikom'.

- Sada, u posljednjem od tih hirovitih scenarija, nadala se da bi njezina nova ljubav mogla raditi u bolnici Groote Schuur, nekoliko kilometara od moje kuće u Cape Townu. Upravo je ondje Christian Barnard prije trideset godina izveo prvu uspješnu transplantaciju ljudskog srca. Diana je sanjala da bi ona i njezin partner mogli živjeti sretno – normalno – u blizini. Druga strana svijeta činila se kao mjesto koje bi im moglo pružiti azil, piše Spencer i tvrdi da mu je Barnard obećao da 'aktivno istražuje moguće poslovne prilike za njezina partnera' te da je bio uvjeren da će se pojaviti nešto prikladno.

Britain's Prince William, the Duke of Cambridge and the late Diana, Princess of Wales are seen in an undated photo released by Kensington Palace | Foto: Handout/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

S obzirom na to da su njezini sinovi, prinčevi William i Harry, pohađali Eton College u Velikoj Britaniji, Diani se, prema Spenceru, činilo da joj se svijet otvara. Iako je tijekom njihova posjeta pokušavao zaštititi sestru od medija, ona je zatražila susret s predsjednikom Nelsonom Mandelom, što joj je Spencer omogućio. Što se tiče Khana, Spencer piše: 'Diana je budne sate u mojoj kući provodila s mobitelom u ruci, neprestano čekajući da joj se javi muškarac u njenom životu. Na njezinu očitu žalost, to se rijetko događalo'.

Par se prvi put upoznao 1995., kada je Diana posjetila Joea Toffola, supruga svoje prijateljice Oonagh, koji je bio podvrgnut trostrukoj premosnici u bolnici Royal Brompton, gdje je operaciju nadzirao Khan. Nakon tog posjeta Diana se tijekom sljedeća tri tjedna gotovo svakodnevno vraćala u bolnicu kako bi se približila Khanu. Iako je to bila Dianina najozbiljnija veza nakon razdvajanja od tadašnjeg princa Charlesa 1992., njihov je odnos držan podalje od znatiželjne javnosti. Jednom je prilikom Diana nosila crnu periku kako bi neopaženo ušla u 'Ronnie Scott's', poznati jazz-klub u londonskom Sohou. Drugom se prilikom Khan skrio u prtljažniku automobila kako bi ušao u Kensingtonsku palaču i posjetio princezu, uz pomoć njezina batlera Paula Burrella. Diana je čak zamolila Burrella da pronađe svećenika koji bi nju i Khana, koji je musliman, vjenčao. Khan je kasnije tu ideju nazvao 'smiješnom'. Diana je također posjetila njegovu obiteljsku kuću u Pakistanu te ga upoznala s Williamom i Harryjem. Tijekom istrage o Dianinoj smrti 2008. Khan je priznao da se bojao da bi bračni život s najpoznatijom ženom na svijetu 'za mene bio pakao… zbog toga tko je ona'. Rekao je da su svojedobno razmišljali i o preseljenju u Pakistan, ali da je Diana naposljetku odbacila tu ideju.

- Znao sam da neću moći živjeti normalnim životom, dodao je.

Tvrdio je da je Diana naposljetku prekinula njihovu vezu nakon što se u srpnju 1997. vratila s odmora na kojem je bila s vlasnikom Harrodsa, Mohamedom Al-Fayedom i njegovom obitelji. Priznao je da je bio 'luđački ljut' kada je Diana počela vezu s Al-Fayedovim sinom Dodijem, koji je zajedno s njom i vozačem Henrijem Paulom poginuo u prometnoj nesreći u Parizu.

Tijekom Dianina posjeta Cape Townu, Spencer kaže da je bilo očito da je njezin poremećaj u prehrani uzeo maha te ističe koliko je bila 'duboko nesretna'. Nije joj uspio pomoći i to mu i danas slama srce, otkrio je u knjizi.

U memoarima je Spencer progovorio i dvjema dadiljama koje su njega i sestru zlostavljale. Jedna im je navodno glavom udarala u betonski zid. Kada je čula o Dianinoj nesreći, kraljica Elizabeta navodno je rekla: 'Što pak sad izvodi?'. Osim što je kralja Charlesa optužio da je par dana nakon Dianine smrti rekao kako će princeza brzo biti zaboravljena te da je nakon njene smrti bio veseo kao 'dobitnik lota', Spencer piše i kako je Charles u vrijeme Dianine smrti tražio od kraljice Elizabete da abdicira kako bi on postao kralj. Navodno ga je frustriralo što je srednjovječni muškarac koji još uvijek čega na prijestolje.

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- Neki koji su ga dobro poznavali tvrdili su da je princ Charles do tog trenutka želio da njegova majka abdicira u njegovu korist. Drugi su smatrali da je samo želio više službenih odgovornosti, pritom poštujući pravo svoje majke da do kraja svojeg života vlada onako kako je sama željela, piše Spencer. Prepričao je i kako je čuo da je kraljica jednom za Charlesa rekla: 'Ne brinite, on je uvijek zbog nečega ogorčen. Bio je ogorčen i kad sam ga učila abecedu'. Piše i kako mu je Charles rekao da ima sreće što mu je otac umro rano, pa ga mlad nasljeđuje. Navodno je tada počeo bijesno pričati kako se njegovi roditelji prema njemu ponašaju kao prema djetetu te je čak i nogama lupao o pod.

Spencer tvrdi da mu je prijatelj koji vodi PR agenciju rekao kako ga je jedan od Charlesovih najbližih suradnika često tražio da novinama plasira laži o njemu. Optužio je i jednog utjecajnog urednika da je poticao taj medij, kao i druge novine, da ga napadaju negativnim napisima kad god im se za to pružila prilika, zbog čega je više puta pomišljao na samoubojstvo, baš kao i njegova sestra, no ljubav prema sinovima ju je spasila, tvrdi Spencer.

Gotovo 30 godina nakon sestrine smrti, Spencer kaže da je knjigu napisao kako bi odao počast njezinu sjećanju. Opisuje je kao jedinstvenu, dinamičnu osobu, punu ljubavi, karizme i sumnje u samu sebe, koja je život živjela punim plućima i ostavila svijet mnogo boljim mjestom, unatoč tome što je s pozornice otišla tako mlada.

- Sve je to postigla unatoč tome što nikada nije osjetila dubinu ljubavi za kojom je uvijek žudjela. Zbog toga zaslužuje poštovanje i pljesak, piše Spencer.