Princeza Diana nabacivala se mužu Lepe Brene? 'Počeli smo se družiti, bili smo vrlo bliski...'

Pjevačica Lepa Brena (61) u emisiji 'Balkanskom ulicom' otkrila je neke detalje iz dugogodišnjeg braka s bivšim tenisačem Slobodanom Bobom Živojinovićem (59). Bobo je bio poznat na svjetskoj razini, a jedno vrijeme šuškalo se da je i osamdesetih godina izlazio s princezom Dianom.

- Svi su mi govorili da bih ga se trebala malo bojati. Ja bih ih uvijek pitala u kom smislu bih ga se trebala bojati. Onda bi mi oni govorili kako je on ipak poznat na svjetskom nivou, da će me ostaviti i da će pasti na čari neke svjetske ljepotice jer su one hvatačice - komentirala je Brena.

Foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages/PIXSELL

Voditeljica Vesna Dedić spomenula je i to kako se Breninom suprugu nabacivala i princeza Diana.

- Njemu se čak i Lady Di nabacivala - rekla je voditeljica, ali pjevačica tu temu nije htjela nastavljati te je kratko komentirala:

Foto: Profimedia

- Ona je jedna super dama i ne želim reći ništa što bi povrijedilo jednu takvu ličnost. Bobina i moja energija su se spojile, tako da sam ja svim tim ljudima koji su me savjetovali da ga se plašim govorila da nisam ni ja djevojčica od 14 godina, da me puste da sama sve to doživim, procijenim, pa, na kraju, i padnem i razbijem se ako treba, ali da ću ustati i preživjeti. Naša ljubav je ipak pobijedila - zaključila je Lepa Brena.

Foto: Antonio Ahel

Naime, prema pisanju britanskih medija Bobo i Diana upoznali su se 1987. godine. U to vrijeme princeza je bila u braku s princom Charlesom te je često dolazila na Bobine mečeve. Boba je tada bio u vezi sa Zoricom Nakić, s kojom je dobio sina Filipa.

- Velika je stvar kada na utakmicu dođe da te bodri netko poput nje. Jer se nije događalo da netko iz kraljevske obitelji navija za tebe s tribina - rekao je Boba svojedobno za Kurir.

Foto: DAMIR SAGOLJ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Otkrio je i kako su se upoznali tjedan dana prije Wimbledona 1987. godine. U to vrijeme održao se humanitarni meč pod njezinim pokroviteljstvom.

- U prvom razgovoru pitala me jesam li taj tenisač koji ima najjači servis. Dobila je potvrdan odgovor. Iduće godine također se održavao ekshibicijski meč, pa je opet došla. I ponovno me pitala je li moj servis i dalje dobar. Tada smo se počeli družiti i viđati. Bili smo bliski - nadodao je.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Britanski mediji prije nekoliko godina objavili su da su Živojinović i princeza Diana bili jako bliski kraljem osamdesetih te da se šuškalo da joj je tenisač ljubavnik. No, to nikada nije potvrđeno.

