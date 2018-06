Princeza Eugenie se udaje, a odabrala je cvijeće kao Meghan

Princeza Eugenie (28), sestrična princa Harryja (33), u listopadu će se udati za Jacka Brooksbanka (32) u kapelici St Georgea. Do oltara će ju otpratiti njezin otac, princ Andrew (58). Nevjesta će na vjenčanju u rukama držati buket u kojem će se naći isti cvijet kakvog je imala i Harryjeva supruga Meghan Markle (36).

Nedavno vjenčani par, vojvoda od Sussexa Harry i vojvotkinja Meghan, odbili su držati se nekih tradicija vezanih za kraljevsko vjenčanje, no kada je buket u pitanju nisu ništa mijenjali. Buket je sadržavao cvjetove slatkog graška, ljiljana, astilbe, jasmina i zvjezdanke.

Uključivao je i potočnice, omiljeno cvijeće pokojne princeze Diane, a cijelom buketu posebnost je dao stručak mirte. Buket princeze Eugenie sadržavat će upravo taj poseban cvijet. Nagađalo se kopira li opet Meghan, kao što je učinila s bijelom haljinom koju je nosila na 'Royal Ascotu', ili slijedi tradiciju.

Nešto prije Harryjevog i Meghaninog vjenčanja otkrilo se da stručak mirte prezentira ljubav. Prvi put se našao u buketu još na vjenčanju najstarije kćeri kraljice Victorije i princa Alberta. Imala ga je i majka princeze Eugenie, Sarah Ferguson (58) kad se udavala za princa Andrewa (58).

Many Royal Brides across the generations have chosen to carry a sprig of Myrtle, which represents love, in their bouquets.



This tradition dates back to the wedding of Queen Victoria and Prince Albert’s eldest daughter. Find out more → https://t.co/s88dWSfqvC pic.twitter.com/kKWjay4S0c