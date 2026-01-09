Obavijesti

Show

Komentari 1
OBJAVILA VIDEO

Princeza Kate nakon borbe s rakom obilježila rođendan: 'Zahvalna sam što sam živa'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 4 min
Princeza Kate nakon borbe s rakom obilježila rođendan: 'Zahvalna sam što sam živa'
19
Foto: Danny Lawson/PRESS ASSOCIATION

Danas svoj 44. rođendan salvi princeza od Walesa, Kate Middleton, a na Instagramu se oglasila objavivši emotivni video koji pokazuje njenu snagu tijekom borbe s rakom

Admiral

Princeza od Walesa, Kate Middleton, proslavila je svoj 44. rođendan na doista poseban način, podijelivši s javnošću iznimno osobnu i dirljivu video poruku. Na službenom Instagram profilu princa i princeze od Walesa, koji prate milijuni ljudi, objavljen je video koji pruža rijedak uvid u njezino putovanje oporavka i snagu koju je pronašla u prirodi nakon teške borbe s bolešću.

Prince William and Kate Middleton at Natural History Museum The Prince and Princess of Wales visit the Natural History Museum Prince William and Kate Middleton at Natural History Museum
37
Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Video, koji je dio njezinog serijala "Majka Priroda", prikazuje princezu kako mirno šeta kroz idilične zimske krajolike. Kadrovi snijegom prekrivenih polja, zaleđenih potoka i tihih šuma stvaraju meditativnu atmosferu, dok Katein glas u pozadini govori o iscjeljujućoj moći prirode.

Ova objava dolazi godinu dana nakon što je početkom 2025. objavila da je u remisiji od karcinoma, zbog čega njezina poruka ima još veći značaj. U opisu videa, koji je osobno potpisala slovom "C", princeza je otkrila dubinu svog iskustva.

"Serijal 'Majka Priroda' bio je duboko osobna, kreativna refleksija o tome kako mi je priroda pomogla da se iscijelim. Ali to je i priča o snazi prirode i kreativnosti u kolektivnom iscjeljenju. Toliko toga možemo naučiti od majke prirode dok nastojimo izgraditi sretniji, zdraviji svijet", napisala je princeza u opisu videa. 

Sutra je 43. ro?endan princeze od Walesa
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Objava je izazvala lavinu emotivnih reakcija i čestitki iz cijelog svijeta. U samo nekoliko sati prikupila je stotine tisuća lajkova, a prostor za komentare ispunjen je riječima podrške i divljenja. Mnogi su istaknuli kako je njezina otvorenost i snaga velika inspiracija. "Sretan rođendan princezo Catherine, s puno ljubavi iz Kanade. Želim Vam sretnu i zdravu nadolazeću godinu. Uistinu ste inspiracija svima nama", napisao je jedan korisnik.

USUSRET BOŽIĆU Princ William i princeza Kate objavili obiteljsku fotografiju i zaželjeli sretne blagdane
Princ William i princeza Kate objavili obiteljsku fotografiju i zaželjeli sretne blagdane

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Polugoli i mokri do kože u vrelom zagrljaju: Maja objavila nikad vatrenije fotke sa Šimom
INSTAGRAM GORI

FOTO Polugoli i mokri do kože u vrelom zagrljaju: Maja objavila nikad vatrenije fotke sa Šimom

Maja Šuput otputovala je na Bali, a s njom je pošao i 'Savršeni' Šime Elez. Sada je na Instagramu Maja objavila nikad prisnije i žarom nabijenije fotografije sa Šimom, a 'luda' vatrena energija između njih gotovo je opipljiva. Ako nam ne vjerujete, uvjerite se sami...
Agostini više neće biti u Divljim pčelama. Izvor za 24sata otkrio: 'Ovo je prešlo svaku granicu'
UTJELOVIO JE MARKA VUKASA

Agostini više neće biti u Divljim pčelama. Izvor za 24sata otkrio: 'Ovo je prešlo svaku granicu'

Redakcija 24sata od izvora bliskih produkciji doznala je detalje cijelog slučaja
Evo što će se događati u vašim najdražim sapunicama u petak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim najdražim sapunicama u petak

Doznajte što vas očekuje ovog petka 9. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Navy CIS', 'Zaboravljeni slučaj', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026