Princeza Kate nakon borbe s rakom obilježila rođendan: 'Zahvalna sam što sam živa'

Princeza od Walesa, Kate Middleton, proslavila je svoj 44. rođendan na doista poseban način, podijelivši s javnošću iznimno osobnu i dirljivu video poruku. Na službenom Instagram profilu princa i princeze od Walesa, koji prate milijuni ljudi, objavljen je video koji pruža rijedak uvid u njezino putovanje oporavka i snagu koju je pronašla u prirodi nakon teške borbe s bolešću.

Video, koji je dio njezinog serijala "Majka Priroda", prikazuje princezu kako mirno šeta kroz idilične zimske krajolike. Kadrovi snijegom prekrivenih polja, zaleđenih potoka i tihih šuma stvaraju meditativnu atmosferu, dok Katein glas u pozadini govori o iscjeljujućoj moći prirode.

Ova objava dolazi godinu dana nakon što je početkom 2025. objavila da je u remisiji od karcinoma, zbog čega njezina poruka ima još veći značaj. U opisu videa, koji je osobno potpisala slovom "C", princeza je otkrila dubinu svog iskustva.

"Serijal 'Majka Priroda' bio je duboko osobna, kreativna refleksija o tome kako mi je priroda pomogla da se iscijelim. Ali to je i priča o snazi prirode i kreativnosti u kolektivnom iscjeljenju. Toliko toga možemo naučiti od majke prirode dok nastojimo izgraditi sretniji, zdraviji svijet", napisala je princeza u opisu videa.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Objava je izazvala lavinu emotivnih reakcija i čestitki iz cijelog svijeta. U samo nekoliko sati prikupila je stotine tisuća lajkova, a prostor za komentare ispunjen je riječima podrške i divljenja. Mnogi su istaknuli kako je njezina otvorenost i snaga velika inspiracija. "Sretan rođendan princezo Catherine, s puno ljubavi iz Kanade. Želim Vam sretnu i zdravu nadolazeću godinu. Uistinu ste inspiracija svima nama", napisao je jedan korisnik.