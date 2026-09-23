Princeza Kate nosila Dianine naušnice i 'ljubila' se s Cruiseom

Princ William i princeza od Walesa bili su glavne zvijezde premijere novog filma Toma Cruisea u Londonu u utorak navečer.

Princeza Catherine nosila je naušnice pokojne princeze Diane, upečatljivu ogrlicu 'Amethyst Sautoir' koja je pripadala pokojnoj Kraljici Majci te ljubičastu haljinu modne kuće Jenny Packham, dok je princ William bio elegantan u baršunastom crnom odijelu s leptir mašnom.

Foto: Hannah McKay

- Jednostavno ih obožavam. Divni su ljudi i jako ih poštujem - rekao je Tom Cruise prije dolaska kraljevskog para i dodao kako ima jako puno sličnosti s princom, javlja Telegraph.

- Imamo mnogo toga zajedničkog. Obojica volimo Englesku, obojica smo piloti i obojica volimo letjeti, kazao je Cruise koji je Kate dopratio uz stepenice na ulazu u kino Odeon Luxe te ju poljubio u oba obraza.

Foto: Geoff Pugh

William i Kate zatim su zastali kako bi pozirali sa Davidom Beckhamom, Cruiseovim dobrim prijateljem, te njegovim sinovima Romeom i Cruzom Beckhamom.

Foto: Geoff Pugh

'Digger' je satirična komedija u kojoj Cruise glumi bogatog naftnog magnata koji izazove ekološku katastrofu, a potom pokušava dokazati da je upravo on jedini čovjek sposoban spasiti svijet. Osim kao glavni glumac filma, Cruise je bio zvijezda večeri zbog svog novog imidža. Glumac se, naime, na premijeri pojavio s novom bojom kose - crvenom.



