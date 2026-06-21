Princu Harryju i Meghan Markle ponudili kraljevski smještaj za posjet Ujedinjenom Kraljevstvu

Ovih dana doznalo se kako će princ Harry i Meghan Markle, zajedno s njihovom djecom, Archiejem i Lillibet, posjetiti Ujedinjeno Kraljevstvo, i to prvi put u četiri godine. Kako javlja BBC News, obitelji je ponuđen smještaj na kraljevskom imanju, no još nisu odgovorili na pozivnicu.

Ranije je princ Harry putovao sam, a posljednjih nekoliko mjeseci je često naglašavao kako bi se volio pomiriti sa svojim ocem, kraljem Charlesom. Hugo Vickers, kraljevski biograf i prijatelj obitelji, ranije je za strane medije rekao kako Charles sigurno 'jedva čeka vidjeti unuke'.

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- Kralj je uvijek držao vrata otvorena, a on i Harry su se sreli prošlog rujna. Dobra je ideja da se on i Harry pomire, za obje strane. Kralj je bio jasan, svoje posljednje godine ne želi provesti tužan, a Harry je proživio dovoljno trauma da, kada bi Charles preminuo a da se nisu pomirili, imao bi samo još više problema - dodao je Vickers.

Ranije je Harry odbijao boraviti u Buckinghamskoj palači zbog sigurnosnih briga u vezi s korištenjem tako istaknute i vidljive zgrade. Podsjetimo, princ je prije nekoliko mjeseci ponovno od britanskog suda tražio da mu se vrate povlastice korištenja policijske zaštite. To mu je ukinuto kada je odlučio prestati obnašati svoje dužnosti i preselio u SAD.

Bez obzira na žalbu, sud mu i dalje nije odobrio zaštitu koja se plaća iz džepova poreznih obveznika, pa se tako vjeruje da će Harry angažirati dodatno privatno osiguranje kako bi putovanje prošlo bez problema.

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Nije jasno koja je kraljevska rezidencija ovaj put stavljena na raspolaganje obitelji.