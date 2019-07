Pripremite maramice: Ovih 10 crtića doveli su nas do suza...

Neki filmovi i filmske scene ostali su urezani u pop kulturi i kolektivnom sjećanju jednostavno zbog svoje mogućnosti da rasplaču i one najtvrđeg srca. Izdvojili smo 11 scena iz animiranih filmova zbog koji malo tko nije pustio suzu.

1. Kralj Lavova

Ovaj legendarni animirani film obožavaju i djeca i roditelji. Predstavljanjem malenog, budućeg kralja Simbe ostalom životinjskom narodu jedna je od najpoznatijih scena iz dječjih filmova. Ljubitelji nestrpljivo iščekuju novu verziju Disneyevog klasika iz 1994. godine koji će se prvi put emitirati sredinom srpnja.

2. Potraga za Nemom

Jedan od najpopularnijih crtića definitivno je film o ribi Marlin koja živi duboko unutar koraljnog grebena. Nakon niza životnih tragedija, sebi se zaklinje da neće dopustiti da se išta dogodi njegovom jedinom preživjelom sinu Nemu. Pustolovine Nema i njegove prijateljice Dory osvojili su srca mališana.

3. Snježno kraljevstvo

Ovo je jedan od najvećih kinohitova iz 2013. godine. Vodi nas u snježne pustolovine u kojem vladaju sestra Elsa i Anna. Inspirirana pričom Hansa Christiana Andersena 'Snježna kraljica' ovaj megahit osvojio je cijeli svijet što pokazuje gotovo 1,3 milijarda dolara zarađenih u kinodvoranama u svijetu. Osim vrtoglave zarade ovaj animirani film osvojio je dva Oscara za najbolji animirani film i najbolju pjesmu (Let It Go) koja je bila najveći hit među mališanima.

4. Lisica i Pas

Sjećate se nestašne lisica Tod i luckastog psić Bakar koji su zajedno živjeli u šumi i postali nerazdvojni prijatelji? Njihovo prijateljstvo stavljeno je na kušnju, a u jednom dahu ovaj crtić gledao se prije 30 - ak godina i danas.

5. Priča o igračkama 2

Crtani film u kojem Buzz Svjetlosni i ostale igračke iz Andyjeve sobe kreću u pravu avanturu kako bi spasili svog prijatelja koji treba završiti kao muzejski izložak. Igračke su se 'vratile' u čak četiri nastavka, a publiku su osvojili likovi među kojima su Woody, Jessie, Žićo, Reks...

6. Priča o igračkama 3

Djeca diljem svijeta s nestrpljenjem su čekali treći nastavak ovog zabavnog animiranog filma. U trećem dijelu Andy se priprema za odlazak na fakultet, a iza sebe je ostavio vjerne prijatelje, igračke kojima je sudbina neizvjesna.

7. Ružno pače

Svima dobro poznati crtić 'Ružno pače' koji govori o nevoljama i teškom životu mladog labuda koji se greškom izlegao u pačjem gnijezdu danas spada u klasike. Priča o malom i ružnom pačiću koji se pretvara u predivnog labuda nikoga nije ostavila ravnodušnim.

8. Čudovišta

Film je postigao golem uspjeh u cijelom svijetu, zaradivši preko pola milijuna dolara. Opasna čudovišta proizvode struju u svom gradu, a zatim plaše djecu kojih se i samo boje zbog zaraze. Ovaj animirani film definitivno je jedan od najpopularnijih na tržištu, a djevojčica Boo i dalje je omiljeni lik među djecom.

9. Nebesa

Iako je prošlo deset godina od prvog emitiranja ovaj animirani film i dalje je popularan među klincima. Čangrizavi starac i mladi izviđač kreću na najuzbudljivije putovanje života, a nezaboravne pustolovine oduševile su mališane, ali i njihove roditelje.

10. Izvrnuto obrnuto

Ovaj popularni animirani film mališane je odveo na najneobičnija mjesta unutar uma koja možete zamisliti. A kako izgleda kada se na jednom mjestu nađu Sreća, Strah, Tuga, Ljutnja i Gađenje mališane će ostaviti bez daha.

Tema: FILM