Privatnost skriva od javnosti: Ross ga je proslavio, a Rachel je otkrila što se zbivalo iza kamera

David Lawrence Schwimmer rođen je u New Yorku 2. studenoga 1966. godine. Njegova obitelj preselila se u Los Angeles kada su mu bile dvije godine. U glumačke vode se upustio još u srednjoj školi na Beverly Hillsu, gdje je imao nekoliko uloga u predstavama. Kazalište je završio na fakultetu u Illinoisu 1988. godine, a cijelo vrijeme se pokušavao probiti u Hollywoodu. Početkom 90-ih je dobio nekoliko manjih uloga u onda poznatim serijama "L.A. Law" i "NYPD Blue". Glumio je s Henryjem Winklerom u sitcomu "Monty", no kada je serija otkazana nakon samo par epizoda, Schwimmer je odlučio da više neće odlaziti na audicije za komedije. Ta odluka "držala" ga je dvije godine i srećom je promijenio mišljenje.

Bio je prvi glumac koji je postao dijelom ekipe "Prijatelja" 1994. godine. Producent Kevin S. Bright ranije je radio s glumcem te je godinama kasnije komentirao da su ulogu Rossa i napisali imajući Schwimmera na umu. Kao paleontolog i vječni romantik, David se proslavio diljem svijeta. Serija je imala ogromnu popularnost od prve epizode, a Ross i Rachel postali su jedan od najpoznatijih parova na malim ekranima u povijesti serija. Za ulogu Rossa Gellera dobio je i nominaciju za nagradu Emmy, a slavu je iskoristio kako bi si priskrbio ostale veće uloge. Schwimmer je ostao blizak sa svim kolegama iz legendarne serije, a u jednom intervjuu je priznao kako je zbog projekta morao propustiti vjenčanje velike prijateljice Lise Kudrow. Privatno se druži i s još nekoliko kolega sa setova, a najbliži je s glumcem Johnom Krasinskijem.

Foto: Supplied by LMK / IPA

Godine 1996. je imao prvu veću ulogu u filmu, a zanimljivo je da je odbio ulogu u filmu "Men in Black" iz 1997., koja je kasnije pripala Willu Smithu. Kada su "Prijatelji" završili sa snimanjem, okušao se u brojnim žanrovima i projektima. Dao je glas liku Melmana u animiranom filmskom serijalu "Madagaskar" te je debitirao na Broadwayju 2006. godine. Miniserija "American Crime Story: The People v. O.J. Simpson" također mu je jedna od značajnijih u karijeri, a u njoj je utjelovio Roberta Kardashiana. Osim kao glumac, ostvario se i kao producent.

Privatni život drži dalje od javnosti

David Schwimmer je sredinom 90-ih godina ljubio pjevačicu Natalie Imbrugliju. Navodno su zajedno bili godinu dana, a njihova veza počela je točno u vrijeme kada je glumac postao svjetski poznat zbog "Prijatelja". Jennifer Aniston je u specijalu "Friends: The Reunion" prije četiri godine priznala kako su flertovali jedno s drugim, no nikada nije otkrila jesu li bili zajedno ili ne. Imbruglia je nakon toga istaknula kako je bila svjesna njihove privlačnosti u to vrijeme, no nije joj smetalo. Rekla je da se sve zbilo odavno te da ne razmišlja više o tome.

68th Annual Primetime Emmy Awards - Arrivals | Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL/R.R.

Schwimmer je britansku umjetnicu Zoë Buckman upoznao 2007. godine, a 2011. su dobili kćer. Razišli su se 2017. te kasnije i službeno rastali, no detalje o svojoj vezi nikada nisu dijelili s medijima. Glumac je nekoliko puta istaknuo kako kćer želi odgajati dalje od svjetla reflektora, što je odlučio skupa s njezinom majkom.