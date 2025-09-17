Obavijesti

Uspomene jače od slave

Prizori koji diraju u srce: Unuci otkrili Roberta Redforda kakvog je poznavala samo obitelj...

Conor Schlosser i Lena Hart Redford podijelili su dirljive upomene i fotografije s djedom

Za svijet će zauvijek ostati legenda Hollywooda, ali za one najbliže Robert Redford bio je sidro, oslonac i izvor nježnosti. Njegova obitelj neće ga pamtiti po nagradama i slavnim ulogama, nego po zagrljajima, osmjesima i malim trenucima koji su im značili najviše. Nakon njegove smrti društvene mreže ispunile su se oproštajima i uspomenama, a najposebniji su stigli od njegove unučadi.

Redfordov unuk Conor Schlosser podijelio je na Instagramu uspomene koje su mnoge dirnule. Među fotografijama su prizori iz njegova djetinjstva, jahanje konja, partije golfa... Tu su i noviji kadrovi: 33-godišnji Conor i Robert, nasmijani za stolom ili u zagrljaju koji govori više od riječi.

- Svijetu je bio veći od života, ali svojoj obitelji, bio je jednostavno to... obitelj. Počivaj u miru, djede - napisao je Conor, sin Redfordove kćeri Shaune. Također je zamolio pratitelje da mu pošalju svoje omiljene priče o djedu kako bi ih mogao prikupiti.

Dirljive uspomene podijelila je i Lena Hart Redford, kći Redfordova pokojnog sina Jamesa. Na svom je profilu objavila fotografije iz djetinjstva, kako s djedom jaše konja, boravi na filmskom setu ili s ponosom nosi Kangol kapu, baš poput njega. Najviše je ganula fotografijom na kojoj su njezin otac i djed na konjima.

- Tata i djed. Osjećam se kao da jašu sjajne konje u raju - dodala je.

Robert Redford nadživio je svoja dva sina, Jamesa, koji je preminuo 2020., i Scotta, koji je umro kao beba 1959. godine. Iza sebe je ostavio suprugu Sibylle, kćeri Shaunu i Amy te sedmero unučadi, koji će ga zauvijek pamtiti po ljubavi, a ne po slavi.

