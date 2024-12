Prljavci uoči prvog koncerta u Areni za 24sata: 'Zadovoljni smo, dali smo si puno truda...'

Tri dana Prljavo kazalište zabavljat će Zagrepčane i sve one koji dođu na njihove koncerte u sklopu turneje 'Stare navike'. Od petka do nedjelje će se sigurno pjevati ‘Marina’, ‘Mojoj majci’, ‘Heroj ulice’, ‘Sve je lako kad si mlad’, ‘Kiše jesenje’, ‘Mi plešemo’ i ‘Ma kog’ me Boga za tebe pitaju’ te brojne druge pjesme uz koje je odraslo nekoliko generacija.

- Zadovoljni smo, dali smo si puno truda u pripremi ovog koncerta, vjerujem da će sve biti dobro - rekao nam je na prijepodnevnoj probi Mladen Bodalec.

Foto: privatna arhiva

Večeras je prvi koncert Prljavog kazališta u zagrebačkoj Areni, slijede još dva.

- Pripremamo se skoro dva mjeseca za ove nastupe. Nisu to bile svakodnevne probe, ali slagali smo set listu, dogovarali stvari... - rekao je Bodalec.

Foto: privatna arhiva

Prljavci će zapjevati još 13. i 14. prosinca.

Upravo su Dečki iz Dubrave imali čast prvi nastupiti u novoizgrađenoj Areni 17. siječnja 2009. godine. Dvoranu su tada rasprodali i svoj 30. rođendan proslavili pred publikom većom od 20.000 ljudi.

Foto: Matija Habljak/Vecernji list

Prljavci su ove godine ponovo rasprodali prostor te tako postali prvi hrvatski izvođači koji će čak tri puta za redom nastupati u Areni Zagreb.