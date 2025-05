Problem na putu! Idi Prester se pokvario auto u Istri: 'Totalni stres! A onda su se pojavili oni!'

Voditeljica i pjevačica Ida Prester objavom na Facebooku zahvalila ljudima koji su njoj i suprugu nesebično uskočili kada im je u subotu predvečer pokvario autu na putu.

Foto: Ida Prester/Instagram

- Sinoć nam je stao auto na putu do Rovinja. Usred skretanja, samo se ugasio. Automatik je, pa ga nismo mogli ni odgurati s ceste. S klincima i prtljagom, totalni stres – piše Ida te nastavlja: "Zašto vam to pričam? Jer su iz okolnih kuća odmah izletjeli svi ovi divni ljudi i uskočili u pomoć. Stavili trokut, preusmjeravali promet, zvali mehaničara i šlepera, puzali ispod auta da probaju pronaći kvar, častili rakijicom, nudili se da nas voze prvo do Pule, pa onda do Rovinja, a na kraju nam još poklonili i 2 flaše svog maslinovog ulja. Auto je na servisu u Puli, vraćamo se busom za Zagreb, sve će se dobro završiti."

Foto: Ida Prester/Instagram

Ida je s obitelji za vikend odmarala u Istri no na kraju niti kvar automobila nije joj pokvario dobro raspoloženje.

- Od svih plaža i divnih istarskih predjela najveći utisak ovog vikenda ostavio mi je da ima ovakvih careva koji žrtvuju par sati svog života da pomognu totalnim strancima u nevolji. Ništa ne tražim zauzvrat. U vikendu ružnih vijesti, navijačkih makljaža i tužnih obljetnica, evo jedna malo ljepša. Ljudi su srce! - zaključila je Ida.

Foto: Instagram

Prije mjeseca dana na HRT-u je krenuo Idin serijal 'Pobjednici', a Ida nam je tada otkrila što ju je inspiriralo: "Godinama susrećem nevjerojatno zanimljive ljude, koji su javnosti nevidljivi. Njihove priče su toliko dirljive da ih imam potrebu ispričati svima, podijeliti im dobru energiju." Za Idu su i ovi 'slučajni ljudi', koji su im pomogli u nevolji, također svojevrsni 'pobjednici' jer kako kaže: "Oni su carevi, koji žrtvuju par sati svog života da pomognu totalnim strancima u nevolji."