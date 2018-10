Probudio se iz kome: Prvo je vidio suprugu, oči su mu suzile

Folk pjevača Darka Lazića (27), koji je 23. listopada doživio tešku prometnu nesreću, liječnici su jučer probudili iz inducirane kome u kojoj je bio šest dana, piše Kurir. Pjevač ne može pričati pa se s liječnicima sporazumijeva dajući im znakove kojima odgovara na pitanja.

Nakon što su mu u četvrtak izvadili slezenu, tim liječnika donio je odluku za još jednu operaciju. Kako pišu srpski mediji, ako pjevaču stanje bude bolje, očekuje ga operacija noge za nekoliko dana. Njegov otac Milan izjavio je da je Darko dobro, a djevojka Marina Gagić i kuma Andreana Čekić (34) nakon posjete pjevaču izašle su iz bolnice dobro raspoložene. Posjetila ga je i supruga Ana Sević s kojom ima kćer Lorenu te se još nije službeno razveo.

Foto: Privatni album

- Supruga mu je stalno u bolnici. Kada je Darko izašao iz kome, prvo je vidio njezino lice. Bilo je to vrlo emotivno. Iako je i dalje bio ošamućen, odmah ju je prepoznao, i iako nije mogao govoriti, oči su mu bile pune suza, pa se onda i Ana rasplakala. Sve je odmah shvatio. Mislim da ne postoji osoba čije je lice htio više vidjeti od njezinog. Ana je sretna što može konačno reći Loreni da uskoro može vidjeti oca - ispričao je izvor iz bolnice za Kurir.

Foto: Instagram

Podsjetimo, pjevač je doživio nesreću kod mjesta Brestač u općini Pećinci. Vozio je pod utjecajem alkohola više od 100 km/h te je sletio s ceste i prevrnuo se na krov.

Prilikom prevrtanja zadobio je potres mozga, povredu kralježnice, hematom na lijevom bubregu, prijelom bedrene kosti, višestruki prijelom noge te je polomio rebra što je uzrokovalo oštećenje pluća.

Foto: Privatni album

Kako kažu liječnici, vjerojatno će mu ugraditi umjetni kuk. Također, Darko je prije nekoliko dana operiran i izvađena mu je slezena.

Foto: Privatni album

O njemu danonoćno brine najkvalificiranije osoblje KBC Zemun.

- Čak 20 do 30 posto operiranih pacijenata u ovakvom slučaju dobije trombozu nakon operacije. On je najgori dio prošao, ali ono što je trenutno najopasnije je da tromboza ostane neprepoznata. Tada može dovesti do ozbiljnih posljedica - rekao je izvor za Kurir te dodao da se zbog toga pjevačevo stanje prati konstantno.