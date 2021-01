- Koliko si glup? - upitao je mali\u0161ana,\u00a0a on mu je odgovorio 'malo'.

Zatim je izvrije\u0111ao drugog dje\u010daka.

- Nije te sramota? Mnogo si veliki folirant... \u010covje\u010de debeli, kako me ti zabrinjava\u0161. Nisi oslabio? -\u00a0govorio mu je u emisiji 'Dok an\u0111eli spavaju'.

A onda je\u00a0tre\u0107eg\u00a0u\u010denika pitao zbog \u010dega nije nau\u010dio zadatak pa je i njega izvrije\u0111ao.

- Mr\u0161 na umivanje, gluperdo jedna - rekao mu je.

Aleksi\u0107a su jednom pitali zbog \u010dega vrije\u0111a djecu dok predaje.

- \u0106orko je \u0107orko, klempa je klempa, kada glupaku ka\u017eete da je glupak on se ne ljuti, svi na to pristaju zato \u0161to znaju da je to tako. Kada odrastu shvate da mogu da se brane na drugi na\u010din. Najlak\u0161e \u0107ete razbiti komplekse ako prihvatite ono \u0161to jeste - objasnio je, pi\u0161e Kurir.

Podsjetimo, glumica\u00a0Milena Radulovi\u0107 (25) priznala je javno da ju je silovao u\u010ditelj \u0161kole glume Miroslav Mika Aleksi\u0107\u00a0koji je nakon toga\u00a0uhi\u0107en zbog sumnje da je godinama silovao ili seksualno uznemiravao nekoliko djevojaka.\u00a0