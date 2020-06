'Procurili' detalji: Napeti odnosi u obitelji, Ivanka Trump nazvala je Melaniju 'portretom' jer šuti

U biografiji Melanije Trump insajderica je otkrila dosad nepoznate detalje iz obitelji američkog predsjednika, no potom su se oglasili glasnogovornici prve dame i njene pokćerke te rekli kako su priče i izvori lažni...

<p>Novinarka Washington Posta <b>Mary Jordan </b>napisala je biografiju američke prve dame pod nazivom 'The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump'. Knjiga ima 286 stranica i iznosi detalje iz Melanijinog života. U njoj je otkrila dosad nepoznate detalje o obitelji Trump. <strong>Melania </strong>(50) svoju pokćerku <strong>Ivanku </strong>(38) naziva 'princezom', dok je ona svoju maćehu prozvala 'portretom' jer malo priča. </p><p>- Melaniju su čuli kako Ivanku zove Princeza - rekla je Jordan.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Karlo naslikao Melaniju</strong></p><p>Knjiga prikazuje napeti odnos između prve dame i kćeri <strong>Donalda Trumpa </strong>(74) iz prvog braka. Ivanka je, navodno, ismijavala Melaniju jer malo priča, no Bijela kuća je nakon objave dijelova biografije u New York Timesu to demantirala. </p><p>- Te tvrdnje ne mogu biti dalje od istine, a Washington Post i izdavači trebali su provjeriti činjenice s Ivankinim uredom, trebali su to znati - poručio je zamjenik glasnogovornice <strong>Judd Deere</strong>. </p><p>Kažu kako ovakve knjige dodatno potiču nepostojeće intrige.</p><p>- Nisu dostojne papira na kojem su štampane - nastavio je Judd. O svemu se oglasila i Melanijina glasnogovornica <strong>Stephanie Grisham</strong>. </p><p>- Priče i izvori u knjizi su lažni. Ni autorica ni izdavač nisu nam se obratili s potpunom listom činjenica za provjeru, a namjerno su izostavili one najluđe laži, poput ove. Ured prve dame nije sudjelovao u pisanju ove knjige zbog autoričine nepoštene taktike - rekla je Stephanie.</p><p>Osim života s Donaldom, knjiga opisuje i Melanijin život u Sloveniji te manekensku karijeru. Jordan je opisala Melaniju kao ambicioznu, ali nemilosrdnu ženu, koja je ostavljala prijatelje kako bi napredovala. Također, naglašava da Melania ima puno toga zajedničkog s Trumpom. </p><p>- Postoje dokazi da je Melanija, na samom početku, ne samo prihvatila Trumpove političke ambicije nego ga je i podržavala. Na svoj način, ona je kompleksna i komplicirana poput njenog muža. I puno mu je sličnija nego što se čini na prvi pogled. Oboje su tvorci svoje povijesti - kaže Jordan.</p>