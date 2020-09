Producent Ace Lukasa tuži Grand produkciju za 67 milijuna kuna

Iako je Aca Lukas dugo godina bio u žiriju 'Zvezde Granda', Mirković navodi kako za to nikada nisu tražili suglasnost njega kao matičnog producenta, na što ih je Lukas upozoravao

<p>Estradni menadžer i producent <strong>Saša Mirković </strong>(48) tužio je Grand produkciju, čiji je zakonski zastupnik <strong>Aleksandar Saša Popović </strong>(66), a vlasnik United Media. U tužbi se potražuje 9 milijuna eura, odnosno 67 milijuna kuna, piše <a href="https://www.telegraf.rs/jetset/vesti-jetset/3239690-aca-lukas-tuzba-9-miliona-evra-grand-produkcija" target="_blank">Telegraf</a>. Saša Mirković tužio je Grand produkciju zbog neovlaštenog snimanja i emitiranja Aleksandra Vuksanovića, znanog kao <strong>Aca Lukas</strong> (51), u show programu 'Zvezde Granda' u sezonama 2015./2016./2017. i prve polovice sezone 2018. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Jelena Karleuša po sezoni Zvezda Granda zaradi 300.000 eura</strong></p><p>Mirković tuži Grand produkciju zbog autorskih prava jer, tvrdi, s Acom Lukasom ima potpisan ugovor o poslovnoj suradnji čime sva prava i obveze prelaze upravo na njega kao producenta. </p><p>Aca Lukas godinama je sjedio u žiriju glazbenog natjecanja 'Zvezde Granda', ali je suradnju prekinuo. </p><p>- Grand je neovlašteno napravio kanal Ace Lukasa prije nekoliko godina, s tim što je Aca mislio da je to njegov kanal. Iako smo mi bili u ugovornim odnosima, ali to je nebitno u ovom slučaju, i dalje je važeći moj ugovor s Lukasom. Oni su napravili kanal kao da je on vlasništvo Lukasa, a u stvari tajno su registrirali da su oni vlasnici. Zapravo, ukrali su Lukasa od samog Lukasa - govori Mirković za Telegraf. </p><p>Otkako je Grand produkcija u vlasništvu United Medije, kaže Mirković, počeli su blokirati pjesme Lukasu na YouTubeu.</p><p>- Zamislite, netko blokira Aci Lukasu 'Rođendan' ili 'Ličnu kartu'? Budući da je takva situacija, morao sam posegnuti za tužbom - kaže producent. </p><p>Iako je Aca Lukas dugo godina bio u žiriju 'Zvezde Granda', Mirković navodi kako za to nikada nisu tražili suglasnost njega kao matičnog producenta, na što ih je Lukas upozoravao.</p><p>- Na kraju je morao otkazati sudjelovanje u 'Zvezdama Granda' i to je jedini razlog zašto je otkazao sudjelovanje - zato što oni nikada nisu pribavili moju suglasnost za tako nešto. Tj, Popović je cijelo vrijeme izbjegavao plaćati obvezu i sad je ta tužba otišla United Mediji i tako dalje - kaže Mirković, kojeg nitko nije obavijestio da će Aci blokirati pjesme na YouTubeu. </p><p>Iz Grand produkcije kažu kako im spomenuta tužba još uvijek nije dostavljena. </p>