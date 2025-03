Producent showa 'Brak na prvu' otkriva: Bit će bonus parova, a eksperti će šokirati u startu

Šest će se parova vjenčati naslijepo i useliti se, ovog puta prvi put, u istu zgradu. Peta sezona “Braka na prvu” počinje uskoro, a uz već poznatu eksperticu, psihoterapeutkinju Ivu Stasiow, parove će usmjeravati dva nova pridružena člana, psiholog Matej Sakoman i model i kolumnist Dean Pelić. Producent brojnih RTL-ovih showova, pa tako i ovoga sociološkog eksperimenta, Vanja Meandžija veseli se novoj sezoni te otkriva što možemo očekivati od nove sezone, kako izgleda kad se kamere ugase...

Kakvi su novi kandidati? Znamo da ne smijete previše otkrivati, ali neka fanovima “Braka na prvu” narastu malo zazubice...

Ima parova za koje navijaš da se što prije poljube i prodube odnos, ima parova koje morate pratiti otpočetka i dobro, dobro čitati znakove i slušati što govore jer kasnije to postane iznimno bitno... Ima jako puno događaja i prevrata i naizgled mirnih plovidbi i raznih zanimljivih odnosa kod naših kandidata.

Što možemo očekivati od pete sezone? Koliko parova će biti?

Jedino što mogu reći a da ne otkrijem previše je da će u početku biti šest parova pa će ih kasnije biti još malo više.

Jeste li uopće mislili na početku da će TV publika prihvatiti ovaj sociološki eksperiment?

Hrvatska publika ne samo da je prihvatila nego i prigrlila ‘Ljubav je na selu’, i to koliko ono sezona? Sedamnaest? Godinama smo voljeli ‘Mijenjam ženu’. Uživali smo u ‘Superparu’. Ludi smo za ‘Gospodinom Savršenim’... Ukratko, rekao bih da smo narod koji voli voljeti. ‘Brak na prvu’ je onda pun pogodak.

Ove sezone svi parovi žive na istoj lokaciji, u istoj zgradi. Još će se lakše “izmiješati” parovi... Jeste li im olakšali ili zakomplicirali život?

Ekspertima nije nikako bio cilj ‘izmiješati’ parove, oni su vrlo analitično i uz puno promišljanja i rasprava spojili parove. Istina, za neke su imali više opcija, pa možda tu život dolazi više do izražaja. Predlažem vam da pogledate pa prosudite sami što je bolje.

Kako izgleda kad se kamere ugase? Mole li vas kandidati da izrežete neke kadrove ako misle da su pretjerali u reakcijama, prepirkama, svađama ili možda čak intimnim trenucima?

Zapravo i ne. Svi smo bili vrlo iznenađeni njihovom otvorenošću. A i ovo je sociološki eksperiment i sve što se u njemu dogodi, najbolje je prikazati pa pustiti gledateljima da sude što je ili nije bilo ispravno.

Koliko dnevno snimate? Kako izgleda život na setu? S kime ste od prethodnih parova ostali u kontaktu?

Na početku, kad su svadbe i putovanja na medeni mjesec, snima se nemilice! Tijekom svake produkcije život na setu je vrlo... hektičan. Ali držali smo se zadanih planova i vjerujem da je to rezultiralo vrlo zanimljivom sezonom.

Dajte nam otkrijte neke anegdote sa seta, zabavne trenutke.

Vjerujem da se nekim drugima možda mogu dogoditi neke situacije kad, nakon što uzmete mjeru za hlače kandidatu koje su mu i tad bile rubne, stignu te hlače koje su još uže nego što je zamišljeno pa na dan vjenčanja pokušavaš uvući kandidata u premale hlače što, naravno, ne upali pa onda moraš vrlo, vrlo brzo smisliti alternativu (koja upali izvrsno)! Ili možda tijekom snimanja lijepih kadrova tik pred vjenčanje želiš da pred kandidatkinju padne malo snijega s grane, ali slučajno stepeš snijeg s pola drveta na nju, pa je moraš hitno sređivati jer mladoženja i gosti čekaju... Vjerujem da se to nekima može dogoditi, ali hvala Bogu, ne nikome ovdje jer nema kod nas zafrkancije. Mi vrlo ozbiljno stvaramo zabavni program.

Neki su ostali zajedno nakon showa, nekima nije uspjelo, a neki se više uopće ne čuju. Tako su i komentari po društvenim mrežama razni što se tiče općenito reality showova, pa tako i “Braka na prvu”. Nekima je to opuštajući sadržaj, a nekima neozbiljan. Pogađaju li vas negativni komentari?

Peta je sezona. Eto. Možda to govori bolje od ičega.

Tu su i nova lica među ekspertima. Ovog puta već poznato lice Iva Stasiow dobila je dva muška pojačanja. Što možemo očekivati od njih? Jesu li puni ljubavnih savjeta?

Vrlo su zanimljivi za slušanje i praćenje. Svatko je stručnjak u svom području i tu je njihovo ‘igralište’ i tu funkcioniraju odlično. Znaju što rade, trude se i jako su predani. Bilo je zaista zadovoljstvo raditi s njima. Zvuči kao floskula, ali stvarno je tako. Uvijek je lijepo raditi s ljudima koji se trude i koji su stručni. A to možete i očekivati od njih ove godine. Pritom su bili i vrlo jednoglasni kad je to trebalo. To će pokazati i vrlo rano u eksperimentu, čime će možda i šokirati gledatelje. Vidjet ćete. Uskoro na RTL-u!