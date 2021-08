Treća sezona 'Superpara' uskoro počinje s prikazivanjem, a producent emisije sa svojim timom od 60-ak ljudi još će jednom pokazati zašto taj zabavno-natjecateljski show, osim dobre zabave, nudi kvalitetne savjete za bolju vezu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Dolazi nova sezona 'Superpara'! Treća. U njoj smo promijenili sve. Imamo novu kuću, novi studio, nove kandidate, nove igre i gotovo sve smo promijenili. Ono najbolje i dalje je tu - naš dragi Enis“, otkrio je producent showa Vanja Meandžija u razgovoru za RTL.hr te dodao kako su Bešlagić i ekipa već dobro uigrani tim.

- Enis je veliki profesionalac, evo već treću godinu zaredom doista me oduševljavaju njegova jednostavna i logična rješenja za neke produkcijske probleme. Neke stvari koje ja smislim on napravi boljima dok druge stvari koje on spontano provede ne bi mogao napraviti nitko osim njega - kaže Meandžija.

Kandidati treće sezone bit će smješteni u novu kuću u elitnom zagrebačkom kvartu, a ni studio više nije zagrebački Jadran film.

- Maknuli smo se iz našeg dobro poznatog studija i odlučili iskoristiti šarm napuštene prozračne tvorničke hale TŽV-a Gredelj - nastavlja Meandžija i dodaje čime se tim vodio kad su osmišljavali imena soba za kandidate.

- Uzeli smo naslove RTL-ovih projekata i zbog autorskih prava, ali više zbog zafrkancije, izmijenili im nazive. Tako su neki od naziva 'Krv nije moda', 'Tri, dva, jedan - kukaj!', 'Život na vazi', a svakako bih izdvojio 'Indirekt', sobu koju krase posteri Mojmire Pastorčić i Zorana Šprajca - pojašnjava.

Na projektu radi više od 60 ljudi, snima se s deset kamera, dronom, kranom, devet GO-pro kamera, kao s i tri ručne kamere, natjecatelje očekuju 23 igre, a ekipa je na setu provela 22 dana.

- Nema kod nas muljaže. Koliko epizoda, toliko dana snimanja“, kaže Meandžija i otkriva kako će se i u trećoj sezoni izazovi temeljiti na muško-ženskim odnosima, no bit će i onih 'ljigavih' igara koje izazivaju najsmješnije reakcije i natjecatelja i gledatelja - objašnjava i dodaje:

- Stvarno smo se potrudili da svima bude zabavno. Svaki dan kao par prolazite kroz nove izazove i otkrivate stvari o sebi. U tom showu doista nema gubitnika, kada god iz njega izađete - izaći ćete jači kao par.