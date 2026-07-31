Producent tuži Netflix za 105 milijuna dolara zbog krađe filma s Nicolasom Cageom

Odvjetnici producenta Simona Aframa su u tužbi podignutoj u srijedu u američkoj saveznoj državi Kaliforniji rekli da su autori Netflixu dostavili izvornik filma "Fortitude", koji nije bio enkriptiran, na zahtjev kompanije u lipnju. Afram je uložio preko 45 milijuna dolara u produkciju filma koja je trajala sedam godina i bio je u procesu njegove prodaje Netflixu ili nekom drugom distributeru

Devet dana kasnije, Netflix je tužitelje e-poštom obavijestio da je "netko ukrao veliku količinu diskova s naših stolova proteklog tjedna", uključujući onaj na kojem je bio "Fortitude", tvrdi se u tužbi.

Producenti smatraju da je vrijednost filma "uništena" jer nije vjerojatno da će distributeri kupiti film koji bi se mogao pojaviti na piratskim internetskim stranicama te su rekli da je Netflix trebao bolje osigurati tvrdi disk. Tužitelji traže najmanje 105 milijuna dolara odštete.

Netflix je u priopćenju kazao da "osporava bilo kakvu tvrdnju da je odgovoran za gubitak filma koji je dostavljen bez primjerenih zaštita koje su standardne u industriji".

"Premda ne posjedujemo prava na 'Fortitude', sigurnost sadržaja shvaćamo ozbiljno te smo poduzeli dodatne mjere kako bismo podržali autora filma i njegov tim", uključujući istragu krađe i nadzor piratskih stranica radi eventualne nedozvoljene distribucije filma, kazala je tvrtka.

Netflix je također kazao da je odbio podijeliti informacije istrage s Aframovim odvjetnicima "s obzirom na njihove nasilne pokušaje da iznude novac od Netflixa zbog ove situacije ... umjesto da surađuju s nama u dobroj vjeri".