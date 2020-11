Profesionalni kuhari stižu pred Špičeka, a doveli su i pojačanje

<p><strong>Doris Vlah</strong> (56) i<strong> Luka Dančulović</strong> (33) sudjelovali su u trećoj sezoni showa 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' kad su došli do finala i završili na drugome mjestu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tomislav Špiček se pazi zbog pandemije</strong></p><p>Taj živahni i uvijek nasmijani par mnogi gledatelji pamte po njihovoj pozitivnoj energiji koju su unijeli na set, ali i po legendarnoj sceni 'puhanja šećera u prahu'. Naime, <strong>Tomislav Špiček </strong>je Luki u lice puhnuo višak šećera s deserta na tanjuru, a on mu je brže-bolje uzvratio istom mjerom.</p><p>Uz ovaj provjereni dvojac iz Opatije i Lovrana, zabava je zajamčena, a Doris i Luka u božićni specijal dolaze s pojačanjem - Lukinom suprugom <strong>Kristinom </strong>(34) i njihovom kćeri <strong>Enom </strong>(12). Kristina se bavi prodajom, ali je vrlo spretna u kuhinji te ona i Luka često zajedno pripremaju ručak ili večeru dok im njihova 12-godišnja kći Ena pomaže u kuhinji.</p><p>Takva situacija bit će i na setu nove sezone RTL-ova kulinarskog showa, no Doris i Luka svakako će biti dvije najjače karike ovog tima zato što se i sami profesionalno bave kuhanjem.</p><p>Doris ima kulinarski show na lokalnoj televiziji te zajedno s Lukom sudjeluje na raznim kulinarskim radionicama diljem zemlje, a često gostuju u restoranima, gdje pripremaju svoje specijalitete. Oni čine time 'Gromača'.</p>