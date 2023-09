Profesorica mu rekla da ništa od njega neće biti, a on završio na Forbesovoj listi najutjecajnijih

Kao klinac splitski chef bio je 'zločesti dečko'. Obožavao je heavy metal, imao dugu kosu te nije prihvaćao nikakav autoritet, pa ni u osnovno školi. Jedinog profesora kojeg je tad 'uvažavao' bio je iz fizike. Imao je zanimljive metode predavanja te sve formule i dan-danas zna napamet.

To Mariju Mandariću (31) itekako pomaže jer trenutačno pohađa pilotsku školu o čemu je sanjario od djetinjstva. S 15 godina prvi se put tetovirao, a koliko tetovaža ima po tijelu, ni ne zna im broj. Nakon osnovne škole upisuje ugostiteljsku, no ni to nije bilo iz prevelike želje prema kuhanju nego zato što su mu prijatelji upisali tu školu, a čuo je i da su kuharske plaće astronomske.

Foto: Instagram

No ubrzo je uslijedio hladan tuš. 'Mali' Mario pao je razred, srušila ga je profesorica, koja mu je rekla da nikad ništa neće biti od njega. 'To je u 'malome' Mariju izazvalo inat zbog kojeg je Mario danas tu gdje je', napisao je nedavno na društvenim mrežama. Kao 17-godišnjak, bez formalnog kuharskog obrazovanja, radio je kao chef na brodu. Nakon što je usavršio kulinarsko znanje, proslavio se pop-up restoranom na Tajlandu, koji su posjećivale mnoge svjetske zvijezde.

Foto: Instagram

Uslijedila je Michelinova zvjezdica, pa rad u svjetski poznatim restoranima, a 2021. Forbes ga je uvrstio na listu 30 najutjecajnijih ljudi na svijetu koji nisu navršili 30 godina. Ove se godine natjecao u 'Plesu sa zvijezdama', a sa suprugom Mateom gradi bunare u Africi. Sagradili su njih 66 u selima Ugande.