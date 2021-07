Nakon što je izjavio kako se našao u 'dilemi razuma' oko toga treba li svirati pod mjerama ili ne, pjevač Tony Cetinski (52) najavio je turneju po susjednoj Sloveniji, što je izazvalo burnu raspravu na njegovoj Facebook stranici.

Polemiku su izazvala pitanja slovenskih obožavatelja koje zanima mogu li ući bez potvrde o cijepljenju ili dokaza da je posjetitelj prebolio covid-19. Cetinski poziva sve na koncert, zastupa 'slobodu izbora', 'bez podjela na ove i one', no mnoge to zbunjuje.

- Spreman sam pjevati i onima unutar ograđenog prostora i onima izvan istog prostora, no ovdje nije stvar pjevanja koliko da se na licu mjesta izborimo da tu branu između jednih i drugih nekako ljubavlju i pjesmom ukinemo. Ne znam jel sam sada jasniji. Segregaciju nećemo riješiti u udobnosti svoga doma razglabanjem i pisanjem na mrežama, nego direktnim djelovanjem na terenu - napisao je Tony nakon što je najavio turneju u Sloveniji.

Pjevač im ne daje nikakav konkretan odgovor, no u komentarima, u koje se uključio, poziva ih da se 'izbore na ulazu', a tvrdi i da će se on boriti s njima. Na komentar obožavateljice koja mu je napisala da su 'svi dobrodošli, ali oni koji nisu cijepljeni, preboljeli ili imaju negativan test neće ući', Tony odgovara: - Onda ću i ja otići... Prići ću onima koji ostanu ispred ulaza i zapjevati jednima i drugima. Ima načina.

Neki su ga prozvali licemjerom jer zove na koncert, a zna da ljudi neće moći ući.

- Ja vas čekam na ulazu gdje ćemo se zajedno izboriti...Ja licemjeran? Pa gdje ste vi bili zadnjih godinu i pol dana borbe s vjetrenjačama? - odgovorio je Tony.

Cetinski i njegov bend se nisu cijepili, a Tony poziva fanove na brze testove, koje on i njegova ekipa redovito rade.

- Brzi antigenski test je na svakom koraku i besplatan (tko želi) Vidjeti ćemo situaciju na terenu ali nemam problem da se okrenem na peti i doma no moj bend i ja se već testiramo cijelo vrijeme jer putujemo i živimo od koncerata. Živi smo, zdravi smo i hvala Bogu necijepljeni SVI !!! Ne vidim veliki problem u testiranju ali ako dođe trenutak da ni test više neće vrijediti mislim da ćemo morati poduzeti konkretne pokrete - napisao je Tony

To besplatno testiranje u Sloveniji od 23. kolovoza više neće biti moguće, što slovenski fanovi dobro znaju. Kako je došlo do povećeg broja zaraženih, mjere su postrožile, pa okupljanja na otvorenom neće smjeti posjećivati oni koji nisu cijepljeni protiv covida-19, preboljeli tu bolest ili nemaju potvrdu da su negativno testirani u zadnjih 48 sati.