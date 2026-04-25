Proglasili ga najseksi frajerom na svijetu, a evo zašto se tim odabirom upisao u povijest

Od najranije dobi bilo je jasno da Jonathana Baileyja privlači svijet glume. Već kao dijete nastupao je na pozornici, uključujući i produkcije Royal Shakespeare Company, gdje je razvio osnovne glumačke vještine. Upravo ta rana izloženost klasičnom teatru oblikovala je njegov pristup ulozi, bio je discipliniran, ali istovremeno spontan. Njegovi nastupi u predstavama poput Shakespeareovih djela, uključujući "Othella" i kasnije "Richarda II", pokazali su glumca koji jednako uvjerljivo vlada i klasičnim i modernim repertoarom.

Baileyjeva televizijska karijera počela se ozbiljnije razvijati početkom 2010-ih. Ulogom u seriji "Broadchurch" stekao je prvu širu vidljivost, dok je naslovna uloga u seriji "Leonardo" dodatno učvrstila njegov status mladog talentiranog glumca. Ipak, pravi proboj dobio je Netflixovim hitom "Bridgerton", gdje je kao Anthony Bridgerton pokazao karizmu koja ga je lansirala među globalne zvijezde. Druga sezona serije, fokusirana upravo na njegov lik, postala je jedan od najgledanijih televizijskih sadržaja na platformi.

Paralelno s televizijom, Bailey nikada nije napustio kazalište. Njegova izvedba u mjuziklu "Company" donijela mu je prestižnu nagradu Laurence Olivier, potvrđujući njegov status vrhunskog izvođača i u glazbenom teatru. Kritičari ga često opisuju kao glumca koji može jednako snažno djelovati kroz dijalog, pjesmu i fizičku prisutnost na sceni.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Posljednjih godina Bailey je uspješno prešao i na filmsko platno. Posebno se ističe njegova uloga u filmskoj adaptaciji mjuzikla "Wicked", gdje je pokazao impresivnu kombinaciju glume, pjevanja i plesa. Time je dodatno proširio svoj umjetnički raspon i potvrdio status svestranog izvođača.

Privatni život Jonathana Baileyja jednako je zanimljiv kao i njegova karijera, iako ga on nastoji držati podalje od pretjerane medijske pažnje. Otvoreno je homoseksualac i javno je progovorio o svojoj seksualnosti 2018. godine, nakon što ju je privatno prihvatio mnogo ranije. Iako oprezan u javnim istupima o toj temi, često naglašava važnost vidljivosti, posebno za mlađe generacije koje traže uzore u industriji zabave.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Časopis People prošle godine da ga proglasio "najseksi frajerom na svijetu", a glumac se našalio te je istaknuo kako se o toj tituli pohvalio jedino svom psu. Njegove kolegice iz mjuzikla "Wicked", Ariana Grande i Cynthia Erivo, komentirale su kako sada čitav svijet zna ono što su one znale čitavo vrijeme. Bailey je inače prvi otvoreno gay muškarac koji je ponio ovu laskavu titulu u njezinih 40 godina postojanja.

Bailey je poznat po tome da više cijeni umjetnički izazov nego samu slavu, što ga izdvaja od mnogih suvremenika. U slobodno vrijeme bavi se sportom, trčanjem, biciklizmom i planinarenjem, a poznato je i da je sudjelovao u zahtjevnim fizičkim izazovima poput uspona do Everest Base Campa.