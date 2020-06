-\u00a0Kada smo zavr\u0161ili snimanje 'Kud puklo da puklo'\u00a0pobjegao sam s Martom na Mre\u017enicu, doslovno na dva sata. Obrijao sam glavu, sjeli smo u auto i odvezli se. Do\u0161li smo na terasu, ne\u0161to sam mjerio, ne sje\u0107am se i Marta me pitala \u0161to mi je to iza na glavi. Rekoh da nemam pojma. Slikala je. Imao sam jaje na zatiljku, ispod ko\u017ee. I slijepcu je bilo jasno da imam tumor - nastavio je glumac.

Potom je oti\u0161ao u Zagreb na pretrage gdje su mu potvrdili kako ima tumor. Njegov otac tada je bio pesimisti\u010dan. Nije mu \u017eelio lagati prije no \u0161to je saznao kako je tumor benigan. A kasnije su u bolnici predlo\u017eili da ga operira upravo Ranko, jer bi on mogao izvaditi tumor bez da napravi \u0161tetu.\u00a0

-\u00a0Ranko me ne bio smio operirati, prvi sam mu krvni rod. Ali, avaj, do\u0111e i do toga. Ipak smo mi dva Ugljena, pi\u0161amo na pravila. Vozim u Osijek, gdje nas Ranko do\u010deka.\u00a0Idemo u salu nakon pono\u0107i, kad nema nikog, jer to kaj radimo, ustvari ne bi smjeli. 'Em sam mu sin, 'em on nije neurokirurg.\u00a0 Pozove on dvoje neurokirurga da mu asistiraju. Ka\u017ee Marti da pri\u010deka u njegovoj sobi, da \u0107e on to za\u010das - objasnio je glumac.

Asim je priznao kako njegov otac za vrijeme operacije slu\u0161a glazbu i pjevu\u0161i, no sada je \u0161utio. Bio je nervozan. No, operacija je sre\u0107om dobro pro\u0161la.

-\u00a0Tko nije le\u017eao otvorene glave na stolu dok mu pila stru\u017ee po glavi i \u010dupa dijelove tumora, nije osjetio bol. Jedno od najve\u0107ih \u010duda koje sam u \u017eivotu izveo je da sam to sve otrpio bez glasa.\u00a0Za\u0161to? Zato jer je moj inat bio ja\u010di od boli. Jer me taj isti Ranko odgajao da stisnem zube i izdr\u017eim kad je najgore. I stisnuo sam zube i izdr\u017eao. Nikad mi ne bi oprostio da sam tada vri\u0161tao - ponosan je Asim.\u00a0

Nakon operacije oti\u0161ao je u o\u010dev stan i poku\u0161ao zaspati. Potom je dva tjedna \u010dekao biopsiju i pripremao se na najgore.

-\u00a0Mislim da je Ranko bio malkoc razo\u010daran kada mi je javio da je lipom. Meni nije bilo neugodno \u0161to sam ga razo\u010darao. Ali bio je ponosan \u0161to sam to otrpio \u0161utke.\u00a0Jednu stvar mu moram priznati, za\u0161io me kako me nitko nikad prije nije za\u0161io, a \u0161ivali su me u \u017eivotu. Ranko Ugljen zvani Singerica - zaklju\u010dio je glumac.\u00a0

