'Progutam kugle i novac, pa ih vratim. Heidi me žicala fotku'

Bok, Hrvatska! Ja sam Stevie Starr, profesionalni regurgitator. Što to znači? Gutam stvari i vraćam ih iz želuca. Ali unutra ih mogu otključavati, zaključavati, mijenjati im položaj, govori nam u uvodu ovaj osebujni Škot.

Iako vam ovo zvuči suludo te jednostavno, znanost ne može objasniti kako on to uspijeva. Uz to, Stevie se jedini na svijetu ovim bavi profesionalno, obišao je cijeli planet, gostovao u najjačim talk showovima, a sad u “Supertalentu” Nove TV stiže u Hrvatsku.

- Otkrio sam da imam ovaj talent dok sam odrastao u sirotištu u Škotskoj. Nikad nisam imao obitelj, pa sam se brinuo sam za sebe. Ono malo novca što sam imao morao sam čuvati, pa sam ga počeo gutati, a s vremenom sam ga naučio i vraćati. Bio sam vlastita kasica prasica - otkriva nam Stevie, koji je ovaj talent uspio pretvoriti u profesionalnu karijeru.

Nastupa već gotovo 40 godina i u to vrijeme odradio je na tisuće i tisuće gaža. Najdraža mu je ona privatna kad ga je pozvala Barbra Streisand.

- Mislim da sam nastupao u svakoj zemlji na svijetu - kaže nam kroz smijeh Stevie i odmah nastavlja:

Foto: Privatni album

- Upoznao sam stvarno jako puno slavnih ljudi. Družio sam se s Heidi Klum, Alom Pacinom, Robertom De Nirom, Simonom Cowellom, Jayem Lenom... A Barbra? Slavila je rođendan i odlučila je da ih ja zabavljam. Bilo je to sjajno iskustvo - kaže nam gospodin Starr. Naravno, zanimalo nas je kako je slavna gospoda reagira kad shvati što on može napraviti.

- Svi budu u šoku. ‘Nevjerojatno, čovječe. Što se događa?’. Pitaju i za fotku - tvrdi Škot. Najveća stvar koju je progutao i vratio je biljarska kugla, a u svoje nastupe često ubacuje zlatne ribice, lokote, rubikove kocke.

Foto: Privatni album

- Mogu progutati zaključani lokot i prsten. U želucu onda otključam lokot i oko njega stavim prsten - objašnjava nam Stevie, kojeg su udruge za zaštitu životinja napale zbog trika s ribicom.

- Progutao sam zlatnu ribicu i popio vodu. Ostavio sam ih u svojem želucu 20 minuta i vratio ih nazad. Oni su ribicu pregledali, vidjeli da joj nije ništa i više se nisu bunili. Istu sam ribicu koristio godinama - nastavlja s pričom Starr.

Foto: Instagram

U nedjelju u 20.15 izaći će na pozornicu i pokazati hrvatskoj publici svoj talent. Očekivano, i ovdje je odlučio malo se zasladiti...

- Ljudi su kod vas odlični. A ja... Naravno da sam malo ‘prigrizao’. Progutao sam nešto hrvatskog novca i kamenčića, čisto da vidim kakav je okus - kaže za kraj.

Foto: Privatni album

