'Prohujalo s vihorom' prohujalo je s HBO-a: Film uklonili nakon pritužbi za rasističke stereotipe

Inicijativu je svojim člankom u Los Angeles Timesu pokrenuo John Ridley, scenarist filma '12 godina ropstva', koji je zaključio kako film perpetuira rasne stereotipe, a HBO Max ga je zatim uklonio iz svoje ponude

<p>Filmski klasik 'Prohujalo s vihorom', redatelja oskarovca <strong>Victora Fleminga</strong> uklonjen je sa HBO Max streaming servisa u SAD-u zbog rasizma, 80 godina nakon što je osvojio osam Oscara na dodjeli tih prestižnih filmskih nagrada 1940. godine. U vrijeme dok diljem te zemlje i dalje bukte prosvjedi zbog policijske brutalnosti i ubojstva Afroamerikanca Georgea Floyda, pritužbe su pronašle i adresu popularanog streaming servisa. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Film je produkt svog vremena i prikazuje etničke i rasne predrasude koje su, nažalost, u to vrijeme bile dio svakodnevice američkog društva. Takvi rasistički prikazi bili su pogrešni tada, kao što su pogrešni i sada, a mi smo smatrali da bi bilo neodgovorno ostaviti taj naslov u našoj bazi - pojasnio je glasnogovornik te medijske platforme. </p><p>Inicijativu je svojim člankom u Los Angeles Timesu pokrenuo John Ridley, scenarist filma '12 godina ropstva', koji je zaključio kako film perpetuira rasne stereotipe. Iz HBO-a su pojasnili kako će film vratiti u originalnoj verziji, ali uz pojašnjenje njegovog povijesnog konteksta. Neće ga, kažu sa streaming servisa, cenzurirati ili mijenjati jer bi to značilo i negiranje da su takve nepoželjne predrasude ikada postajale. </p><p>Film je nastao prema istoimenoj knjizi Margaret Mitchell, a prati ljubavnu priču razmažene ljepotice Scarlett (Vivien Leigh) i Rhetta Butlera (Clark Gable) nakon američkog građanskog rata. Rasizam nije obilježio samo radnju filma nego i dodjelu Oscara. Glumci crne boje kože nisu smjeli biti na premijeri niti im je bilo dopušteno biti u društvu ostalih kolega iz filma. Glumica Hattie McDaniel, koja u filmu tumači ulogu Mammy, bila je prva Afroamerikanka u povijesti koja je osvojila Oscara, no ni to joj nije 'pomoglo', a cijela situacija strašno je razbjesnila Clarkea Gablea.</p>