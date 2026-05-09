Promijenio čitav žanr: Film 'Petak 13.' danas uživa kultni status, no kritika ga nije voljela

"Petak 13." jedan je od najutjecajnijih horor filmova svih vremena i naslov koji je početkom osamdesetih definirao pravila slasher žanra. Film redatelja Seana S. Cunninghama nastao je pod snažnim utjecajem uspjeha filma "Halloween" Johna Carpentera, ali je vrlo brzo prerastao svoju inspiraciju i postao zaseban fenomen popularne kulture.

Radnja filma smještena je u zloglasni kamp Crystal Lake, mjesto obilježeno tragedijom i smrću. Još 1958. godine dvoje mladih savjetnika brutalno je ubijeno dok su se skrivali u skladištu tijekom romantičnog susreta. Godinama kasnije, skupina mladih savjetnika dolazi obnoviti napušteni kamp ne sluteći da ih ondje čeka ista sudbina. Jedan po jedan nestaju i ubiju ih na izrazito brutalan način, dok identitet ubojice ostaje skriven gotovo do samoga kraja.

Foto: Supplied by LMK

Film posebnu napetost gradi kroz subjektivne kadrove iz perspektive ubojice. Gledatelj cijelo vrijeme prati događaje očima nepoznatog napadača, što dodatno pojačava osjećaj nelagode i paranoje. Upravo je taj pristup postao jedno od zaštitnih obilježja brojnih kasnijih slasher filmova.

Veliki preokret dolazi u završnici kada se otkriva da je ubojica Pamela Voorhees, majka dječaka Jasona Voorheesa koji se utopio u jezeru Crystal zbog nemara tadašnjih savjetnika. Pamela vjeruje da su mladi ljudi koji dolaze u kamp moralno iskvareni i odgovorni za smrt njezina sina. Njezina osveta postaje srž cijelog filma i jedan od najpoznatijih obrata u povijesti horora. Posebno je zanimljivo što je publika tijekom cijelog filma naviknuta pretpostaviti da je ubojica muškarac, da bi na kraju bila suočena s potpuno drugačijim raspletom.

Lik Jasona Voorheesa, koji će kasnije postati ikona horor kinematografije, u prvom filmu gotovo da i nema značajnu ulogu. U završnoj sceni pojavljuje se tek kao jeziva vizija iz jezera. Scena je inspirirana završetkom filma "Carrie" i dodana je naknadno na prijedlog legendarnog majstora specijalnih efekata Tom Savini. Ironično, scenarist Victor Miller nije bio zadovoljan tom odlukom jer je smatrao da Jason treba ostati simbol tragedije, a ne budući negativac.

Film je sniman u New Jerseyju, najviše u stvarnom izviđačkom kampu Camp No-Be-Bo-Sco. Produkcija je raspolagala relativno malim budžetom, procijenjenim između 550 i 650 tisuća dolara, no kreativno korištenje lokacija, kamere i praktičnih efekata omogućilo je stvaranje iznimno atmosferičnog filma. Snimanje je bilo otežano hladnim vremenskim uvjetima, a glumci su često morali izvoditi vlastite opasne scene bez pomoći kaskadera.

Posebno se istaknula Betsy Palmer u ulozi Pamele Voorhees. Iako je sama vjerovala da će film biti loš i prihvatila je ulogu uglavnom kako bi kupila novi automobil, njezina interpretacija postala je legendarna. Palmer je liku dala slojevitu psihološku pozadinu, prikazujući majku slomljenu gubitkom sina i pretvorenu u osobu opsjednutu osvetom.

Veliku pažnju publike privukli su i specijalni efekti. Tom Savini koristio je tada revolucionarne praktične tehnike za prikaz krvavih scena, uključujući slavnu scenu probadanja vrata lika kojeg glumi mladi Kevin Bacon. Upravo su brutalni efekti i eksplicitno nasilje izazvali brojne kontroverze među kritičarima, ali i pomogli filmu da stekne kultni status.

Foto: screenshot/Youtube

Kritičari u vrijeme izlaska filma nisu bili oduševljeni. Mnogi su ga napadali zbog pretjeranog nasilja i jednostavne priče. Ipak, publika je reagirala potpuno drugačije. Film je postao golemi kino-hit i zaradio gotovo 60 milijuna dolara diljem svijeta, što je za nezavisni horor tog vremena bio nevjerojatan uspjeh. Upravo zahvaljujući toj zaradi nastao je jedan od najdugovječnijih horor serijala u povijesti filma.

Osim komercijalnog uspjeha, "Petak 13." ostavio je i dubok trag u filmskoj teoriji. Brojni kritičari i filmski znanstvenici analizirali su način na koji film prikazuje mlade ljude, seksualnost i kaznu. U filmu gotovo svi likovi koji se prepuštaju alkoholu ili seksualnim odnosima završavaju ubijeni, što je kasnije postalo jedno od glavnih pravila slasher žanra. Mnogi autori smatraju da film odražava konzervativnu društvenu klimu SAD-a početkom osamdesetih godina.

Danas se "Petak 13." smatra klasikom horora i jednim od najvažnijih filmova u povijesti žanra. Bez njega vjerojatno ne bi postojali brojni kasniji slasher naslovi niti bi Jason Voorhees postao jedna od najprepoznatljivijih figura moderne pop kulture. Iako je u početku bio osporavan, film je s vremenom stekao status kultnog ostvarenja koje i dalje fascinira nove generacije ljubitelja horora.