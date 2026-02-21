Promijenio je spol pa ispisao holivudsku povijest, zbog njega su mijenjali i ulogu u hit seriji

Elliot Page rođen je 21. veljače u Novoj Škotskoj, a interes za glumu pokazivao je od rane dobi. Bio je zvijezda lokalnoga kazališta, a u petom razredu je dobio ulogu u televizijskom filmu "Pit Pony", za koji je dobio prestižnu nagradu Gemini. Prije nego što je osvojio američko i svjetsko tržište, etablirao se kao traženi glumac kanadske produkcije.

Iako je i ranije bio poznat mnogim producentima, tek je filmom "Hard Candy" iz 2005. osvojio struku. Redatelj Brett Ratner oduševio se tim filmom te ga je zvao u projekt "X-Men: The Last Stand" godinu kasnije. Sve do filma "Juno" u kojoj je utjelovio trudnu tinejdžericu bio je u drugome planu, a upravo ta uloga vinula ga je u vrh najpoželjnijih mlađih glumaca.

Foto: Instagram/

Uslijedilo je još nekoliko važnih uloga, a ona u filmu "Inception" s Leonardom DiCapriom i Josephom Gordonom-Levittom bila je pun pogodak njegove karijere koja je u to vrijeme bila u nezaustavljivoj uzlaznoj putanji. "Freeheld" i "X-Men: Days of Future Past" samo su neki od filmova kojima je oduševio obožavatelje, a bio je domaćin serijala "Gaycation".

Foto: Profimedia/Pool

Elliot je rođen kao Ellen Page, a krajem 2020. je objavio da mijenja ime te da je promijenio spol. Postao je prvi transseksualni muškarac koji se pojavio na naslovnici časopisa Time 2021. godine. Netflix je 2021. objavio da će i njegov lik u seriji "The Umbrella Academy" također promijeniti spol u novim sezonama.

Još 2014. Elliot je objavio da je homoseksualac, a zalagao se za prava LGBTQ zajednice. Još 2018. godine objavio se da ide pred oltar s dugogodišnjom djevojkom Emmom Portner. Razveli su se nekoliko godina kasnije, a istaknuli su kako su ostali u bliskim odnosima. Prošle godine Elliot je objavio da je u vezi s glumicom Julijom Shiplett.