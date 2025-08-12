Obavijesti

Promjena u 'Životu na vagi': U novoj sezoni se vraćaju crveni i plavi timovi, otkrili su i zašto!

Na radost brojnih obožavatelja koji su priželjkivali povratak natjecateljske energije iz prijašnjih sezona, 'Život na vagi' ponovno uvodi timove - dinamičnu postavu crvenih i plavih kandidata.

Od samih početaka 'Život na vagi' poznat je po rivalstvu crvenih i plavih, koje su gledatelji s velikim entuzijazmom pratili i rado komentirali. Taj natjecateljski naboj i energija vraćaju se u devetoj sezoni, donoseći još uzbudljivije izazove i trenutke za pamćenje.

PRVA POBJEDNICA FOTO Alina iz 'Života na vagi' je pokazala figuru u badiću: Imala 145 kila, evo kako sada izgleda
- Nova sezona nosi nova iznenađenja i stare trikove, a prva velika razlika od prošle godine je to što su kandidati ponovno podijeljeni u timove - crveni i plavi. Timsko natjecanje je uvijek nabijeno velikom dozom kompetitivnosti, adrenalinom i požrtvovnosti, a kako su takvu dinamiku gledatelji najviše priželjkivali, odlučili smo se vratiti u timove! - kaže producent emisije Vanja Meandžija te najavljuje još puno noviteta koji će gledatelji moći vidjeti samo u hrvatskoj verziji 'The Biggest Loosera'. 

Povratak timova znači i povratak napetih izazova, timskog duha i zajedništva koje kandidati osjećaju dok se bore za zajednički cilj - izgubiti kilograme i početi živjeti zdraviji, sretniji život. Edo će, kao i obično, predvoditi crvene dok će Mirna biti na čelu plavih, a njihova će motivacija, energija i poneko prijateljsko zadirkivanje sigurno dodatno zagrijati atmosferu.

TREBA BITI ISKREN PREMA SEBI Nutricionistica iz showa 'Život na vagi' objasnila kako se gube kile: Najčešće vidim istu grešku
- Moje sportsko podrijetlo potječe iz momčadskih sportova, tako da je meni timski duh i natjecanje u krvi. Ove godine imam jedan vrlo natjecateljski nastrojen tim, koji to njeguje i unutar sebe, a želja mi je gledateljima dočarati sve aspekte rada s kolektivom - kaže Edo, a Mirna dodaje: - Timovi su vratili jaču kompetitivnost u show, no moj plavi tim karakteriziraju sloga, međusobno pomaganje i rad - i na treninzima stvarno vlada harmonija. Jako sam zadovoljna njima; a inače volim plavu nijansu tako da mi je drago da smo se Edo i ja vratili svojim 'originalnim bojama' -

Deveta sezona donosi nove izazove i dobro poznatu dozu emocija, inspiracije i odlučnosti. Gledatelji mogu očekivati dirljive priče, iznenađenja i, naravno, puno znoja, suza, ali i smijeha. 

NE ODUSTAJE Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' poslala poruku svima koji se bore s viškom kilograma
