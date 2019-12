Pronašli Jokera u Srbiji: Đuru zaustavljaju i traže autograme

Kada se Đuri Niševiću iz Srbije pokvario automobil pa je na posao otišao autobusom, nije mogao ni slutiti da će zbog toga postati slavan preko noći.

Ovog soboslikara iz beogradske Krnjače netko je taj dan fotografirao tijekom vožnje i to objavio na Twitteru, što su prenijeli srpski mediji.

Sve to zbog njegove nevjerojatne sličnosti s Joaquinom Phoenixom (45) koji je utjelovio Arthura Flecka u filmu 'Joker'. Đuro nije gledao taj film pa nije ni shvatio o čemu je riječ kada ga je, kako kaže, snaha zvala na posao da bi mu rekla da je postao poznat.

- Bio sam ljut, zaista. Bio sam ljut i na snahu, jer se smijala. Ne znam tko me slikao, ali htio sam ga prijaviti policiji - rekao je za RTS.

Onda je Đuri sin objasnio o čemu je riječ i pokazao mu fotografije glumca Joaquina Phoenixa.

- Poslije su mi još neki pokazivali s njihovih mobitela tog glumca i zaista ima neka sličnost - priznao je Nišević i dodao: 'Netko me je zvao, tražili su me autograme... Meni je to bilo nepoznato, ja to u životu nisam doživio nikad. Kakve sad ja autograme da dajem nekome? Pa su htjeli doći kod mene kući, pitali gdje živim i tako...'.

Na pitanje razumije li Jokerove postupke u filmu i bi li ih mogao opravdati, odgovorio je da ne može mnogo komentirati jer nije pogledao film, ali kaže kako ima neke principe kojih se drži.

- Treba uraditi u životu sve što je dobro, a da nikoga drugog ne povrijedim, oštetim i to je to - zaključio je Nišević.

