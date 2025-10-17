Propustili ste koju epizodu svoje omiljene serije? Evo što se u njima događalo prošlog tjedna

Sjene prošlosti

RTL 20:15

PONEDJELJAK Rimac se suočava sa Šantićem te dozna kako ovaj pokušava pobjeći iz zemlje. Blanka je očajna kad shvati da joj kvart neće oprostiti te traži Martu za pomoć. Jurana Holjevac predlaže Šimunu da joj se pridruži u nasilnom preuzimanju Karlove tvrtke.

UTORAK Olga i Nika neugodno se iznenade kad doznaju da Blanka organizira zabavu. Odjednom, svi se pretvaraju kao da Blanka nije ubila Anu. Nakon razgovara Borisom, Tomo misli kako bi on mogao biti Sarin otac.

SRIJEDA Marta sprečava sukob i stane na Nikinu stranu, što iznenadi Blanku. Šimun je odlučan uništiti Karla i preuzeti njegovu firmu. Sklapa novi pakt s Juranom. Tomo se teško nosi s mogućnošću da mu je Sara kći. Pritišće Rebeku u potrazi za odgovorima, no njihov razgovor načuje zgrožena Sara. Kako bi udovoljila Olgi, Nika joj kaže da će odustati od traženja pravde za svoju majku. Je li Nika bila iskrena?

ČETVRTAK Iako se čini da je Nika izvan kontrole, ona samo želi izvući Blankino priznanje. Šimun i Olga se jako zabrinu kad Mate javi da se Nika nije vratila doma. Paula dolazi na pregled kod Olge i dozna da će teško zatrudnjeti.

La Promesa

HRT 1 13:20

PONEDJELJAK Jana kaže Píji da bi krv na sagu mogla biti Tomásova. Cruz upozori Ángelu da ne gura nos u ono što je se ne tiče. Manuel kaže ocu da želi otići s La Promesa.

UTORAK Catalina i Martina odluče prodati dio zemlje, ali prekasno. Leocadia otkrije Jani da je Cruz možda režirala Doloresino ubojstvo i Currovu otmicu.

SRIJEDA Alonso donese drastičnu odluku u dogovoru s Rómulom kako bi izbjegao otpuštanje cijele posluge. Ana se pokušava približiti Ricardu.

ČETVRTAK Jana kaže Curru da Leocadia zna da je on Doloresin sin. Catalina je sumnjičava prema Jacobu i kaže to Martini. Rómulo obavijesti poslugu da za njih više nema plaće. Ricardo odlučno kaže Santosu da se nikad neće pomiriti s Anom. Manuel najavi da odlazi.

PETAK Najava Manuelova i Janina odlaska odjekne kao bomba. Markiza eksplodira i izazove dosad neviđenu svađu s Alonsom.

Hitna: Chicago

RTL2 18:25

PONEDJELJAK Dr. Scott pomaže kćeri mafijaškog bossa. Jedna očajna baka stiže u bolnicu tražeći spas za unuka. Dr. Choi se nastoji sabrati nakon što je doznao vijesti o svom ocu.

UTORAK Will i Hannah sukobljavaju se oko pacijenta kojem je potrebna transplantacija bubrega. Crockett se suočava s teškom odlukom operirajući dr. Blakea. Ethan i Archer liječe sina glavnog savjetnika bolnice.

SRIJEDA Will i Dylan spašeni su iz požara u stanu, no Dylanova djevojka Jo nije bila te sreće. Nakon tragedije Dylan je slomljen, kreće istraga.

ČETVRTAK Dr. Marcel pomaže kondukteru zarobljenom u vlaku podzemne željeznice nakon izlijetanja iz tračnica. U međuvremenu, dr. Charles vodi svog terapeuta u bolnicu nakon što se ovaj srušio tijekom terapije.

PETAK Dr. Charles liječi pacijenticu koja prolazi teško razdoblje nakon nedavnog porođaja. Pacijentica dr. Halsteada želi da dr. Marcel operira njezinu ruku, ali on odlazi tijekom zahvata kako bi se pozabavio VIP pacijentom.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

PONEDJELJAK Ante doprati pripitu Zrinku doma, ona inzistira da uđe u kuću i popiju kavu. Divna se trudi ispričati unucima i obeća im da će vratiti novac. Pritom nehotice prizna Veljku da je uzela i izgubila novac. Jakov se pohvali Vilmi planovima za vjenčanje, a ona u tome vidi priliku da se Crni iskupi.

UTORAK Petra nagovara Lorenu na veliko vjenčanje, a Jakov skriva da ne može priuštiti ni najam dvorane. Zrinka planira potaknuti Ivanu na kandidaturu za ravnateljicu bolnice. Crni poziva Jakova u birtiju.

SRIJEDA Petra saznaje od Jakova da mu je Crni nudio novac za vjenčanje. Hoće li Petra iskoristiti priliku umjesto Jakova? Ivana je ljuta na Zrinku, koja je sa sestrom Vesnom njoj iza leđa u njezino ime priredila prijavu za ravnateljicu bolnice. Veljko napada Damjana i konfrontira ga - zna da je on prebio Tomu.

ČETVRTAK U novinama izađe fotografija s druženja Zrinke i poduzetnika Ante, a Divnu to učini ljubomornom. Lorena nađe savršenu vjenčanicu. Prilikom isprobavanja kuma Nika se rastuži kad joj Lorena stavi veo na glavu. Toma sazna da ga je tražila Tereza pa nazove Niku. Klaudija dolazi kod Veljka jer mora s njim ozbiljno porazgovarati. Međutim, njih dvoje se počnu ozbiljno zavoditi.

Kumovi

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Ivka priznaje svećeniku da je ona uzela novac Vinku iz sefa, ali samo ga je posudila jer joj treba za kocku. Goran je uhitio Tomija jer se motao oko Larine kuće. Lara to sazna i posvađa se s njim.

UTORAK Vesna mora čuvati malog Andriju, ali ne snalazi se. Srećom, u pomoć joj priskače Braco. Braco pokuša razgovarati s ocem o njegovu i majčinu razvodu, ali shvati da Zovko već ljubuje sa Spomenkom. Ivka je odlučila novac koji je prokockala vratiti klađenjem.

SRIJEDA Jadranka i Vesna su bijesne na muževe jer su zadržali Petrescuov novac i to skrivali od njih. Stanislav odstupa s pozicije župana i nastoji prenijeti preko TV-a ljubavnu poruku Spomenki, a onda saznaje da je Zovko novi župan.

ČETVRTAK Povratak ozloglašenog Zovka na mjesto župana širi priče po Zaglavama. Stanislav uvjerava Anđelu da njegova ostavka ništa ne mijenja Martinu, ali Zvone nije baš siguran. Jadranka i Vesna uznemire se kad saznaju da im muževi planiraju dignuti hipoteku na kuće da spase hotel.

PETAK Danica dolazi na Stipanov rođendan i zatječe obitelj u zategnutim odnosima. Jadranka i Vesna i dalje su ljute na braću i Šimu zbog svih laži. Ivka ponovno odlazi kockati i ovaj put založi obiteljsku grobnicu.

Cacau

HRT1 12:25

PONEDJELJAK Marco pokušava opravdati svoje prijetnje Tiagu tvrdeći da je to zbog ljubavi prema Cacau. Ona se odluči odreći zajedničkog skrbništva nad djetetom.

UTORAK Cacau obavijesti Reginu i Valdemara o Marcovoj prijetnji i odluči da neće s njime dijeliti skrbništvo nad sinom.

SRIJEDA Simone pokušava uvjeriti Sal da je sve što se navodno dogodilo između nje i Ruija, zapravo Justinova izmišljotina. Majoris želi da Rui pomogne spriječiti da Simone izbaci Susanu iz palače.

ČETVRTAK Tiago je tužan dok mu Cacau objašnjava da ga je Regina htjela udaljiti od Marquinha, misleći da je Marco bolji muškarac za nju. Júlia kaže Quimu da neće žaliti Reginu ako pobaci.

PETAK Lalá skriva da joj smeta što Simone želi iskoristiti Valdemara kako bi zaštitila sebe od pravnih problema. Salomão predlaže da podignu tužbu protiv Marca i Regine zbog Marquinhove otmice, ali Cacau ne želi povući takav potez protiv majke.