Proslavila se u showu 'Zvezde Granda', a sad otkrila: Voljela bih duet s Grašom ili Gibom

Mislim da bih mogla napisati dobru knjigu o svom životu u posljednjih nekoliko godina, kaže Antonija Čerkez (30), mlada pjevačica iz Širokog Brijega. Otkad ju je publika upoznala u showu 'Zvezde Granda', život joj se promijenio iz temelja. Izgradila je glazbenu karijeru, udala se za dugogodišnjeg partnera, postala majka sinčića Adriana, a sad predstavlja novu pjesmu 'A ja luda'. No iza svih lijepih trenutaka, priznaje, stajale su i važne životne lekcije. Više ne vjeruje svima kao nekad, mnogo više sluša sebe, a majčinstvo joj je potpuno promijenilo prioritete.

Pjesma 'A ja luda' govori o ženi koja više ne pristaje na neodlučnost i polovične odnose. Koliko se današnja Antonija razlikuje od one koja je prije nekoliko godina tek gradila karijeru?

Sad puno više vjerujem sebi i svom unutarnjem osjećaju. Prije sam bila nezrela, slušala druge, vjerovala svima i mislila da mi svi žele dobro. Trebale su proći godine da shvatim kako moram uzeti stvari u svoje ruke. Naravno da treba poslušati savjete i prihvatiti pomoć drugih, ali isto tako treba znati dobro procijeniti ljude jer nisu svi onakvi kakvima se predstavljaju. Bilo je ljudi koji su bili koristoljubivi, ali uspjela sam se iz toga izvući. Mislim da su me uloge koje sam kasnije ostvarila u životu, supruge i majke, natjerale da na mnoge stvari gledam drugačije.

Postoji li stih u pjesmi 'A ja luda' za koji biste danas rekli: 'Ovo sam naučila na vlastitoj koži'?

Izdvojila bih dio teksta: "Pravit ću se luda". Kod nas se često kaže "pravi se lud", jer se neke stvari najlakše riješe tako da se ne opterećuješ njima i ne zamaraš se onime što ne možeš promijeniti.

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Pjesma nosi snažnu žensku poruku. Mislite li da žene danas lakše odlaze iz odnosa koji ih ne usrećuju nego prije deset godina?

Mislim da žene danas puno lakše odlaze iz odnosa koji ih ne usrećuju. Vjerujem da će s vremenom to biti još lakše. Ne mislim pritom da će manje boljeti jer je bol jednaka, ali mislim da se ženin glas danas puno jasnije čuje. Sve smo dalje od vremena kada je važnije bilo što će netko drugi reći nego kako se žena osjeća u nekom odnosu.

U manje od godinu dana udali ste se, postali majka i predstavili novu pjesmu. Jeste li uopće stigli osvijestiti koliko vam se život promijenio?

Definitivno nisam stigla osvijestiti sve što mi se dogodilo (smijeh). Dok čitam ovo pitanje, vidim da su nabrojane neke od najvažnijih stvari koje su ljudi mogli pratiti, ali meni se posljednje dvije-tri godine gotovo svaki mjesec dogodio neki preokret. Mislim da bih mogla napisati dobru knjigu o svom životu u posljednjih nekoliko godina. Otkad sam postala majka, svaki je dan nova priča, nova lekcija i novi izazov. Mislim da se nijedna majka nikada ne može do kraja naviknuti na tu ulogu i da to traje cijeli život. Ali sve su to slatke brige i čari majčinstva.

Što vas je najviše iznenadilo otkad ste postali majka?

Majčinstvo me promijenilo iz korijena. Vjerojatno ću zvučati kao svaka majka, ali ta se ljubav ne može usporediti ni s jednom koju smo prije doživjeli. Iznenadila sam samu sebe koliko majčinstvo čovjeka nauči strpljenju. Smiri vas i pripitomi za sve što dolazi. Sve prihvaćate staloženije i rješavate korak po korak. Ono što mi je nekad bilo prioritet danas više nije. Sada je jedini prioritet to malo divno biće.

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Danas se često govori o 'savršenom majčinstvu'. Koliko je stvarnost drukčija od onoga što vidimo na društvenim mrežama?

Poznato je da se na internetu najčešće prikazuje život u superlativima, a rijetki pokazuju stvarnost onakvom kakva zaista jest. Rekla bih da savršeno majčinstvo ne postoji, odnosno da je upravo ta svakodnevna borba ono što ga čini savršenim. Svaki je dan priča za sebe. Kada je riječ o tome koliko dijelim svoje majčinstvo i dijete s javnošću, nastojim biti što suptilnija. Dat ću sve od sebe da djetinjstvo moje djece bude neka zlatna sredina između djetinjstva kakvo je imala moja generacija i današnjeg vremena u kojem su mali ekrani svugdje oko nas. Trudit ću se što više udaljiti djecu od toga jer tek sada vidim koliko je naše djetinjstvo bilo ljepše, s puno više druženja.

Spot za novu pjesmu snimali ste u Italiji, a na put ste poveli i cijelu obitelj. Je li tijekom snimanja bilo trenutaka kad ste pomislili: 'Što mi je ovo trebalo?'

Vjerojatno sam to pomislila svaki dan (smijeh). Tempo je bio zahtjevan jer sam sama morala pripremiti sve - od kreacija do šminke i frizure. Imala sam i dodatni izazov jer sam u dva tjedna trebala izgubiti šest do šest i pol kilograma koje sam dobila u trudnoći, i uspjela sam. Ustajala sam u 3.30, šminkala se, radila frizuru i već u šest ujutro hvatali smo izlazak sunca, a zatim bismo cijeli dan snimali. Večer prije pripremala sam mlijeko kako bi Adrian imao sve što mu treba. Vjerujem da će se kroz sva tri spota vidjeti plod tog rada i svih odricanja koja su bila potrebna.

Što je bila veća prekretnica u vašem životu, 'Zvezde Granda', brak ili majčinstvo?

Kad je riječ o karijeri, 'Zvezde Granda' su mi puno donijele, a privatno je to svakako majčinstvo. To je jedna potpuno nova dimenzija života.

Foto: Instagram

Kad se osvrnete na 'Zvezde Granda', što biste poručili Antoniji koja je tad putovala na probe i sanjala veliku karijeru?

Poručila bih joj da se ne brine toliko i da će sve doći na svoje kad za to dođe vrijeme. Previše sam se brinula oko stvari oko kojih nisam trebala, ali mislim da svi to radimo. Ništa u životu ne treba previše planirati, a moj život u posljednje četiri godine najbolji je dokaz tome.

Jeste li ikad pomislili da ćete završiti fakultet informatike i baviti se time, a da će glazba ostati samo hobi?

Čim sam upisala fakultet, znala sam da ću ga završiti. Imala sam jasno postavljen cilj. Prije bih rekla da nisam očekivala kako će pjevanje od hobija postati moj posao.

Danas vas mnogi vide kao jednu od najuspješnijih mladih pjevačica u regiji. Osjećate li pritisak?

Ne vidim sebe tako pa možda zato ni ne osjećam taj pritisak. Još uvijek mislim da nisam na toj razini i da me čeka još puno rada. Uživam u ovome što radim i zahvalna sam na svemu..

Koliko vam je danas važno mišljenje publike?

Kad je riječ o ovim novim pjesmama, mišljenje publike bilo mi je jako važno. Ljudi koji me prate od početka predugo su čekali ovakav projekt od mene i bilo mi je važno da budu zadovoljni te da im pjesme sjednu.

Postoji li pjesma u vašoj karijeri za koju mislite da nije dobila pažnju koju je zaslužila?

Vjerojatno je to moja prva pjesma, "Ironija", koja je nastala u suradnji s Banetom Opačićem. Objavila sam je u razdoblju kada mi je bilo jako teško, a kasnije sam je izbacila iz repertoara jer me podsjećala na to vrijeme. Možda sam joj ipak trebala dati više pažnje.

Postoji li neki domaći ili regionalni izvođač s kojim biste voljeli snimiti duet?

Voljela bih snimiti duet s Petrom Grašom ili Gibonnijem. Ali mislim da sam još daleko od toga. Kako se kod nas kaže, treba još puno "pure pojesti" (smijeh)

Što je sljedeći veliki san Antonije Čerkez?

Najvažnije što sam sanjala već sam ostvarila, a to je da sam postala majka. Sada samo želim da su svi moji dobro i da su zdravi.