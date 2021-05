Život u središtu pozornosti neke baš i nije mazio. Matthew Perry (51) oduvijek je sanjao da će se 'probiti' u svijetu glume i napraviti vrhunsku karijeru. Iako je stekao svjetsku slavu, stvari nisu baš išle putem kojim je želio.

Matthew je imao par 'manjih' uloga na početku karijere no, javnosti nije bio poznat sve do 1994. kada se pojavio u sad već kultnoj seriji Friends (Prijatelji) i u kojoj je zajedno s ostalima do 2004. godine snimio deset nezaboravnih sezona te postao glavno lice malih ekrana.

Naime, glumac je, kao što je većini poznato, utjelovio jednog od šest glavnih likova u sitcomu. Neki ga čak i smatraju najzabavnijim likom koji se pojavljuje.

Matthew Perry glumio je lik Chandlera Binga, cimera Joeyja Tribbianija, susjeda Monice Geller i Rachel Green i najboljeg prijatelja Rossa Gellera.

Šalama, pokretima i smiješnim izrazima lica, postao je zvijezda serije i publici omiljen lik. U 2002. godini NBC bio je među nominiranima za Emmy.

Nakon završetka sitcoma 'Prijatelji', Perry se nastavio pojavljivati u drugim ulogama no, nijedna nije privukla toliko pažnje. Glumio je u 'The Good wife', 'Cougar Town' i najnovija 'The Kennedys After Camelot'.

- Bio sam tip koji je želio postati poznat - rekao je Matthew za The New York Times u 2002. godini.

- Para mi je izlazila iz ušiju. Tako jako sam želio biti poznat. Želiš pozornost, želiš novac i želiš najbolja mjesta u restoranu. Nisam znao kakve će posljedice to imati - dodao je.

Naime, Perry se tijekom njegovog uspona do slave borio s alkoholizmom i ovisnosti o raznim drogama, a javnosti je to prvi puta priznao u 2013. godini.

- Osjećam se bolje nego ikad u životu. Imao sam veliki problem s tabletama i cugom i nisam se mogao zaustaviti - rekao je za PEOPLE.

Matthew je 'Prijatelje' snimao od svoje 24 do 34 godine te se, zajedno sa slavom koja je pristizala, iz sezone u sezonu borio s pritiskom javnosti, pod čijim je budnim oko bio. Uz to imao je privatnih problema s alkoholom i ovisnosti o drogama.

U deset godina snimanja, glumcu se jako promijenio fizički izgled. Od 'mršavog' Chandlera iz prve sezone došao je do poprilično 'bucmastog' iz zadnje, desete sezone.

Matthew se od vrhunca slave sa sitcomom 'Prijatelji' do danas tek tu i tamo pojavljivao u javnosti. No, s obzirom na to da je u tijeku promocija ponovnog okupljanja poznatih likova iz sitcoma, glumci i produkcija su, na društvenim mrežama, podijelili kratak videoisječak specijala snimljenog kao 'Friends - The One Where They Get Back Together'.

U njemu se okupila stara postava likova, a mnogi ih već sad uspoređuju s onim kako su izgledali prije i kako izgledaju sada.

Najviše pažnje privukao je upravo Matthew Perry, koji se prema komentarima fanova, potpuno promijenio.

Na društvenim mrežama se, nedugo nakon objave njihovog intervjua povodom nove epizode, povela rasprava o tome što je glumcu.

- Nisam mogao vjerovati kad sam ga vidio. Srce mi se slama dok ga gledam - jedan je od blažih komentara.

No, drugi su prilično oštri prema glumcu.

- Je li ovo alkohol ili moždani?', 'Žao mi je što ovo moram reći, no sad me Matthewa Perryja strah kao vraga - samo su neki od izjava gledatelja.

Posrnuli glumac nedavno je bio glavna tema javnosti nakon što je djevojka Kate Haralson (20) otkrila kako su se dopisivali preko elitne dejting aplikacije 'Raya', u vrijeme dok je ona bila tinejdžerica. Kate je bila punoljetna, no Perry je imao zaručnicu, a rečenice poput 'Jesam li ja star kao tvoj tata?' zgrozile su mnoge koji su vidjeli snimke u kojima glumac zavodi mlađahnu djevojku te su narušile ionako 'klimav' imidž koji Perry posljednjih godina ima.