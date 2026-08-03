Prošlo 25 godina od premijere filma "Princezini dnevnici": Evo gdje je glumačka postava sada

Kada su se "Princezini dnevnici" pojavili u kinima 3. kolovoza 2001. godine, malo je tko mogao pretpostaviti da će simpatična priča o nespretnoj tinejdžerici koja preko noći otkriva da je princeza postati jedan od najomiljenijih obiteljskih filmova generacije. Snimljen prema romanu spisateljice Meg Cabot i u režiji legendarnog Garryja Marshalla, film je spojio humor, emocije i bajkovitu atmosferu te publici predstavio novu zvijezdu, Anne Hathaway. U središtu radnje nalazi se Mia Thermopolis, povučena srednjoškolka iz San Francisca koja saznaje da je jedina nasljednica prijestolja izmišljene europske države Genovije. Pod budnim okom svoje bake, kraljice Clarisse Renaldi, Mia prolazi kroz nezaboravnu transformaciju i postupno prihvaća odgovornost koju nosi kraljevska titula. Film je nekoliko godina kasnije dobio i nastavak, a obožavatelji s velikim zanimanjem očekuju i treći dio koji je trenutačno u pripremi.

Uloga Mije Thermopolis bila je veliki proboj za Anne Hathaway, koja je upravo zahvaljujući ovom filmu započela uspješnu holivudsku karijeru. Nakon "Princezinih dnevnika" nizala je zapažene uloge u filmovima poput "Vrag nosi Pradu", "Rachel se udaje", "Ljubav i drugi lijekovi", "Vitez tame: Povratak" i "Međuzvjezdani", a vrhunac njezine karijere stigao je Oscarom za sporednu ulogu u filmu "Jadnici". Posljednjih godina nastavila je birati raznolike projekte, uključujući nastavak kultnog filma "Vrag nosi Pradu", dok je istodobno potvrdila kako se radi na trećem nastavku "Princezinih dnevnika". Ovoga ljeta u centru je pažnje i zbog uloge u "Odiseji" Christophera Nolana. U privatnom životu od 2012. godine u braku je s Adamom Shulmanom, s kojim ima dvoje djece, a obitelj uskoro očekuje i prinovu.

Foto: Carlos Barria

Legendarna Julie Andrews već je desetljećima jedna od najvećih ikona filmskog mjuzikla, a uloga kraljice Clarisse Renaldi još je jednom pokazala njezinu nenametljivu eleganciju i toplinu. Nakon filma nastavila je uspješnu karijeru ponajviše kao glasovna glumica u serijalima "Shrek", "Gru" i "Bridgerton", gdje je kao glas tajanstvene Lady Whistledown osvojila i nagradu Emmy. Dobitnica Oscara, Emmyja i Grammyja tijekom cijele karijere ostala je simbol klasičnog Hollywooda, no više je puta istaknula kako je njezin povratak u trećem nastavku "Princezinih dnevnika" malo vjerojatan. Andrews danas uživa u obiteljskom životu okružena djecom, unucima i praunucima, dok i dalje ostaje jedna od najvoljenijih glumica svih vremena.

Heather Matarazzo osvojila je publiku kao Lilly Moscovitz, odana i pomalo ekscentrična Mijina najbolja prijateljica. Iako nakon velikog uspjeha filma nije krenula putem holivudskih blockbustera, nastavila je graditi karijeru kroz televizijske serije i nezavisne filmove. Pojavljivala se u naslovima poput "The L Word", "Uvod u anatomiju", "Hostel: Part II", "Vrisak VI" te u popularnoj seriji "Wednesday", gdje je ponovno privukla pozornost publike. U privatnom životu od 2018. godine u braku je s komičarkom i scenaristicom Heather Turman.

Mandy Moore mnogi će zauvijek pamtiti kao razmaženu Lanu Thomas, Mijinu najveću školsku suparnicu. Ipak, vrlo brzo dokazala je kako je riječ o iznimno svestranoj umjetnici koja je jednako uspješna u glumi i glazbi. Nakon filma ostvarila je zapažene uloge u filmovima "Šetnja za pamćenje", "Saved!" i "47 Meters Down", dok je glas posudila Disneyjevoj Rapunzel u animiranom hitu "Vrlo zapetljana priča". Posebno je oduševila publiku u seriji "This Is Us", koja joj je donijela nominacije za najprestižnije televizijske nagrade. Istodobno nije zapostavila ni glazbenu karijeru, a danas sa suprugom Taylorom Goldsmithom odgaja troje djece.

Foto: Kay Blake

Iako je u "Princezinim dnevnicima" imala manju ulogu stroge zamjenice ravnatelja, Sandra Oh kasnije je izrasla u jednu od najcjenjenijih televizijskih glumica današnjice. Svjetsku slavu stekla je kao dr. Cristina Yang u seriji "Uvod u anatomiju", a zatim je briljirala u glavnoj ulozi serije "Killing Eve", za koju je osvojila Zlatni globus i ispisala povijest kao prva glumica azijskog podrijetla koja je pobijedila u toj kategoriji. Posljednjih godina nastavila je uspješnu karijeru kroz filmove i sinkronizacije animiranih hitova, dok je publika prati i kao glas Debbie Grayson u seriji "Invincible".

Robert Schwartzman utjelovio je Michaela Moscovitza, simpatičnog glazbenika i Mijinu prvu ljubav, čiji je lik osvojio gledatelje svojom skromnošću i iskrenošću. Iako se nije pojavio u nastavku filma, nastavio je uspješnu umjetničku karijeru prvenstveno kao glazbenik i frontmen rock sastava Rooney. Uz glazbu okušao se i kao redatelj nekoliko nezavisnih filmova, a dolazi iz jedne od najpoznatijih filmskih obitelji u Hollywoodu. Sin je glumice Talije Shire, brat glumca Jasona Schwartzmana te rođak Nicolasa Cagea i Sofije Coppole.

Caroline Goodall u filmu je glumila Mijinu majku Helen Thermopolis, smirenu i brižnu umjetnicu koja svoju kćer odgaja daleko od kraljevskog života. Nakon uspjeha filma nastavila je raditi na britanskim televizijskim serijama i filmskim projektima, među kojima se ističu "The White Queen", "The White Princess" i "The Bay of Silence", za koji je napisala scenarij. I danas uspješno kombinira glumu i scenaristički rad, a privatno je već više od tri desetljeća u braku s talijanskim snimateljem Nicolom Pecorinijem.

Héctor Elizondo bio je jedan od najiskusnijih članova glumačke postave kada je preuzeo ulogu Joea, šefa kraljičina osiguranja i jednog od najomiljenijih likova cijelog filma. Dugogodišnji suradnik redatelja Garryja Marshalla iza sebe je već imao bogatu karijeru obilježenu televizijskim i filmskim uspjesima, a nakon "Princezinih dnevnika" nastavio je nizati uloge u serijama poput "Monk", "Last Man Standing" i "B Positive". Gledatelji ga pamte i po ulozi Carlosa Torresa u seriji "Uvod u anatomiju", dok je njegov Joe ostao jedan od najšarmantnijih sporednih likova Disneyjevih filmova. Elizondo je već desetljećima u sretnom braku sa suprugom Carolee Campbell, a iz prijašnje veze ima sina.