Prošlo prvo polufinale 'Pesme za Evroviziju': Evo koje su pjesme prošle u veliko finale...

Završila je prva polufinalna večer 'Pesme za Evroviziju', a osmero kandidata prošlo je u finale. Druga polufinalna večer održat će se 29. veljače, a finale 2. ožujka.

Kandidati koji su se predstavili u prvoj večeri bili su: Marko Mandić ('Dno'), M.IRA ('Percepcija'), Bojana x David ('No no no'), Lena Kovačević ('Zovi me Lena') , Saša Baša i VirtualRitual ('Elektroljubav'), Martina Vrbos ('Da me voliš'), Filarri ('Ko je ta žena'), Breskvica ('Gnezdo orlovo'), Hristina ('Bedem'), Ivana Vladović ('Jaka'), CHAI ('Sama'), Zorja ('Lik u ogledalu'), Kavala ('Vavilon') te Keni Nije Mrtav ('Dijamanti').

Pogledajte tko je prošao dalje i poslušajte pjesme koje će izvoditi u finalu.

Hristina, 'Bedem'

Lena Kovačević, 'Zovi me Lena'

M.ira, 'Percepcija'

Bojana i David, 'No No No'

Breskvica, 'Gnezdo orlovo'

Marko Mandić, 'Dno'

Keni nije mrtav, 'Dijamanti'

Zorja, 'Lik u ogledalu'