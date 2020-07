'Protestira se, pa ljudi ne mogu doći do svojih polja od opreme'

'Jugoslovenka' bi se trebala snimati do 10. kolovoza, osim ako mještani Humca ne uspiju pronaći legalni način da dođu do svojih kuća. Predsjednik Udruge za očuvanje sela Humac nezadovoljan je lošom organizacijom

<p>Srpsku sapunicu 'Jugoslovenka' strana je produkcija došla snimati na Hvar. No, vjerojatno nitko nije očekivao kako će doći do skandala u kojem su se našli kralj sapunica <strong>Roman Majetić</strong> i<strong> Veljko Drinović</strong> koji mu je iznajmio vilu u hvarskom selu Humac.</p><p>Protivno dogovorima, tvrdi Veljko, na snimanje je došlo pet kombija i pedeset do sto ljudi. Upozorio je Majetića kako su platili samo za osmero ljudi. Bio je zbunjen. I tu je sve počelo... Pitao ga je što će raditi. Došlo je do vrijeđanja, fizičkog napada, a Veljko je Majetića prijavio policiji. </p><p><strong>Jakov Franičević</strong>, predsjednik Udruge za očuvanje sela Humac, u ime mještana otvoreno iskazuje nezadovoljstvo lošom organizacijom snimanja: </p><p>- Ljudi protestiraju. I sinoć su mi došli u dvorište. Pitaju me šta da rade, oće da idu na policiju jer ne mogu do svojih kuća doći od ove puste opreme. Ja im kažem da ne skreću pozornost na sebe. Da ne zovu policiju. Smirujem ih. Govorim da načelnik to triba riješiti. Ali ne pomaže. Ljudi su frustrirani. Ne mogu do kuća, a vrime je od berbe lavande. Moji mještani ne znaju što da rade. Nemaju ništa protiv ljudi koji rade na snimanju, ali krivimo organizatore. Prije nego su uopće došli ovdje trebali su nas pitati - odlučno će Franičević. </p><p>A da se njih pitalo uvjeren je da do snimanja uopće ne bi ni došlo: </p><p>- Ja nisam ni bio gore vidjet kako to izgleda jer ne želim, jer me to ljuti. Da se ljude pitalo oni ne bi pristali. Nemojte misliti, tematika filma je najmanji problem. Ali ovo nije način. Samo su se pojavili s potvrdom načelnika da mogu snimati na području Općine, ali načelnik im ne može dati potvrdu da ulaze u tuđe kuće i dvorišta. On može dat za svoju kuću, ali ne može za moju ili bilo čiju drugu - uvjerava nas Franičević. </p><p>Ova sapunica mogla bi potrajati do 10. kolovoza. Tad bi trebao biti kraj snimanja. Osim ako Veljko i mještani Humca ne uspiju pronaći legalni način da dođu do svojih kuća. Kontaktirali smo i načelnika Jelse, <strong>Nikšu Peronju</strong>, ali nije bio dostupan ili raspoložen za izjave do zaključenja ovog broja. </p><p> </p>