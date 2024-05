Provjerili smo cijene na Sea Star festivalu: Hrana bila raznolika, a pivo među jeftinijim pićima...

Posljednjih nekoliko dana proveli smo na Sea Star festivalu u Umagu, gdje su dvije večeri svjetske, domaće i regionalne zvijezde zabavljale desetke tisuća posjetitelja. Osim što su posjetitelji mogli uživati u odličnim nastupima, mogli su se i počastiti pićem te ukusnom i raznovrsnom hranom. Kako bi mogli kupiti piće ili hranu, posjetitelji su morali imati posebne kartice napravljene za festival. Prošetali smo do štandova te provjerili kakve su bile cijene na festivalu.

Pivo se na festivalu prodavalo za 4.9 eura, a neki su štandovi imali i akcije 5+1 za 24.5 eura. Gazirani su se sokovi prodavali za 4.4 eura, a mineralna voda za 3.9 eura. Nešto skuplja su bila energetska pića po cijeni od 5.5 eura. Najveću cijenu imala su žestoka pića, čija je cijena varirala od 5 eura pa do 6.1 euro. Gin tonic prodavao se po cijeni od 8 eura, kao i Jack Daniels uz Coca Colu. Na štandovima s pićem mogao se uzeti i čips za 1.5 eura. Sudeći prema prolaznicima koje smo vidjeli, najviše se konzumiralo pivo.

Foto: 24sata

Organizatori su za posjetitelje pripremili štandove sa zaista raznovrsnom hranom. Na Sea Staru se moglo pojesti sve od fritula i palačinki do pizze, hamburgera, hot dogova i slično. Hamburgeri su se prodavali po cijeni od 10 ili 11 eura, dok su negdje bili i nešto jeftiniji - 8 eura. Hot dog se mogao pronaći po cijeni od 4 pa sve do 7 eura. Neki su štandovi nudili i različite vrste pizze čija je cijena bila od 5 eura do 6 eura.

Osim toga su posjetitelji na festivalu mogli pojesti i različite tortilje, koje su se na nekim štandovima prodavale za 11 eura.