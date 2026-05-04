Prva dodjela nagrada Grammy održana je na današnji dan prije 67 godina, evo tko je sve slavio

Na današnji dan 1959. godine održana je prva dodjela nagrada Grammy, događaja koji će s vremenom postati sinonim za prestiž u glazbenoj industriji. U raskošnoj dvorani Grand Ballroom hotela Beverly Hilton okupila su se neka od najvećih imena tadašnje glazbene scene, među kojima su bili Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin, Gene Autry, Johnny Mercer, Henry Mancini i André Previn. Istovremeno, paralelna ceremonija održavala se i u New Yorku, čime su pokazali da je događaj već onda imao nacionalni značaj.

Atmosfera večeri bila je izrazito formalna, u skladu s duhom vremena. Crna kravata bila je nepisano pravilo, a cijeli događaj odražavao je eleganciju i ozbiljnost kojom se željelo pristupiti priznavanju glazbenih dostignuća. Program u Los Angelesu vodio je Mort Sahl, poznat po političkom humoru, a publika je uživala i u glazbenom skeču “How South Was My Pacific”. Večer je, prema izvještajima časopisa Billboard, protekla besprijekorno organizirano, čak i u usporedbi s već etabliranim nagradama poput Oscara i Emmyja.

Unatoč očekivanjima, večer nije prošla bez iznenađenja. Iako je Sinatra imao najviše nominacija, glavne nagrade otišle su drugima. Pjesma “Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare)” talijanskog izvođača Domenica Modugna osvojila je nagrade za Snimku godine i Pjesmu godine, dok je kipić za Album godine pripao soundtracku “The Music from Peter Gunn” skladatelja Henryja Mancinija. Zanimljivo, Sinatra je svoju prvu nagradu osvojio ne kao pjevač, već kao umjetnički direktor za album “Only the Lonely”.

Već na prvoj dodjeli bilo je jasno da će Grammy nagrade obuhvatiti širok spektar glazbenih žanrova. Među dobitnicima su se našli Ella Fitzgerald, koja je nagrađena za vokalne i jazz izvedbe, ali i neobični projekt Davida Sevillea i njegovih Chipmunksa, koji su osvojili nagrade za komediju i dječju glazbu. Nagrađeni su i izvođači poput The Kingston Trija za pjesmu “Tom Dooley” te The Champs za hit “Tequila”.

Od skromnih 28 kategorija na prvoj dodjeli, nagrade Grammy su s vremenom narasle u globalni spektakl s desecima kategorija i milijunskom publikom. Danas ih dodjeljuje Recording Academy, a uz Oscare, Emmy i Tony nagrade čine tzv. “veliku četvorku” američkih nagrada iz područja zabavne industrije.

Od svoje prve večeri 1959. pa sve do danas, Grammyji su ostali simbol izvrsnosti, ali i nepredvidivosti. Upravo ta kombinacija tradicije, glamura i iznenađenja čini ih jednim od najvažnijih događaja u svijetu glazbe. Ovogodišnje nagrade Grammy održale su se 1. veljače, a dodijeljene su u 95 kategorija.