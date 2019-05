Prva dodjela nagrade Oscara bila je poput skromnog tuluma

Bila je to 15-minutna ceremonija tijekom privatne večere. Karta je stajala pet dolara (danas bi to bilo oko 73 dolara, odnosno 475 kuna) i bilo je 270 posjetitelja. Nije riječ o nekom skromnom tulumu nego o prvoj dodjeli nagrade Oscar (iako se tad tako nije zvala) 16. svibnja 1929. godine.

Domaćin je bio glumac Douglas Fairbanks, zvijezda nijemih akcijskih filmova. Umro je 1939. u dobi od 56. godina. Kralj Hollywooda (prije ere kad je ta titula prešla Clarkeu Gableu) bio je, između ostalih, i u braku s tad jako poznatom glumicom Mary Pickford.

On je jedan od utemeljitelja Akademije, pa je zato i bio prvi voditelj ceremonije.

Prvu ceremoniju nije prenosila televizija, ali ono što je možda zanimljivije jest da je nije prenosio ni radio, to je prvi put bilo tek sljedeće godine, 1930.

AMPAS ili Academy of Motion Picture Arts and Sciences i dodjela nagrada funkcionirala je posve drukčije no danas. Za početak pobjednici su se znali tri mjeseca prije, ovo je samo bila ceremonija dodjele nagrada u Hollywood Roosevelt Hotelu u Los Angelesu. Glumci su dolazili u limuzinama, a ispred hotela su ih dočekivali njihovi vjerni obožavatelji. Glumac ili glumica mogli su tad biti nominirani za rad na više filmova, pa je tako prvi nagrađeni, Emil Jannings, dobio za uloge u filmovima 'The Way of All Flesh' i 'The Last Command'.

Produkcijska kuća Warner Bros. i komičar te redatelj Charlie Chaplin dobili su posebne nagrade za doprinos umjetnosti - Chaplin za svoju svestranost, a Warner Bros., za produkciju prvoga zvučnog filma, pionirskog 'Pjevača jazza'.

Film 'Wings' redatelja Williama A. Wellmana iz 1927. godine s Clarom Bow u glavnoj ulozi dobio je 'najvažniju' nagradu koja je kasnije transformirana u nagradu za najbolji film.

Pokretač ideje o takvoj nagradi bio je 'veliki šef' Louis B. Mayer, jedan od suosnivača Metro-Goldwyn-Mayera. Htio je, rekao je tad, 'ujediniti pet ogranaka filmske industrije, glumce, redatelje, producente, tehničare i pisce'.

- Našao sam najbolji mogući način kako se nositi s krhkim egom umjetnika. Ovjenčati ih nagradama, a oni će krvariti za ono što želim producirati - rekao je. Mayer je, uz Pickford, Fairbanksa, Sid Graumana i Josepha Schencka, birao prve pobjednike.

Danas su imena pobjednika relativno nepoznata. Nikome, osim strastvenim filmofilima, mnogo ne znači film 'Wings' ili imena Lewis Milestone (koji je dobio za najbolju režiju komedije), Frank Borzage (najbolja režija drame) ili najbolja glumica Janet Gaynor.

Prema urbanoj legendi, gosti i velike 'face' tadašnjega filmskog svijeta su se ponapijale, iako je alkohol tad bio zabranjen (ali su ga svejedno unosili u kašetama) te su svi vrlo brzo nakon dodjela nagrada zaboravile na decentno ponašanje. No nije bilo medija, društvenih mreža i kamera pa 'što se dogodilo na dodjeli nagrada, tamo je i ostalo'.

'Sajam taštine i vatromet ega' glasio je jedan od naslova koji je opisivao kako su se međusobno hvalili glumci, redatelji i producenti, veseleći se godinama i godinama nagrađivanja koja će (zaista) uslijediti.

Iako se u ovom slučaju možda ne pamte prvi, pamte se rekorderi. Tri su filma dobila po 11 Oscara, a to su 'Ben-Hur' iz 1959., 'Titanik' iz 1997. i 'Gospodar prstenova: Povratak kralja' iz 2003. 'Sve o Evi', 'Titanik' i 'La La Land' dobili su po 14 nominacija. Walt Disney je ovjenčan s najviše Oscara, čak njih 22. Četiri Oscara za glumu ima Katharine Hepburn, a isto toliko ima i John Ford za režiju. Slijede ga William Wyler i Frank Capra s tri te Billy Wilder, Steven Spielberg i Elia Kazan s dva Oscara.

Dva su strana filma dobila po četiri Oscara, to su 'Fanny i Alexander' te 'Tigar i zmaj'. Neki su odmah za redateljske debije nagrađeni Oscarom, među njima su inače glumci Robert Redford i Kevin Costner. Tri su filma osvojila 'veliku petorku' (najbolji film, redatelj, glumac, glumica i scenarij), a to su 'It Happened One Night', 'Let iznad kukavičjeg gnijezda' i 'Kad jaganjci utihnu'.

Dva su glumca i dvije glumice dobili prestižnu nagradu dvije godine zaredom, to su Luise Rainer i Katharine Hepburn te Tom Hanks i Spencer Tracy. Isto je bilo s tri redatelja, Johnom Fordom, Josephom Mankiewiczem i Alejandrom Iñárrituom.

Od pijanke i 15-minutne dodjele nagrada koju nisu prenosili mediji do višesatnog spektakla koji je danas, Oscar je prošao dugačak put. Imao je 'ere' kada je bio više ili manje važan, više ili manje kič, više ili manje vjerodostojan, no i najvećim cinicima iz svijeta filma Oscar najčešće, ipak, nešto znači. U prošlih 90 godina prerastao je u događaj i nagradu koju je, ako ništa drugo, teško izignorirati.