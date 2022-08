Prva epizoda podcasta Meghan Markle na meti kritičara: 'Priča samo o sebi, udala se bogato...'

Prva epizoda podcasta 'Archetypes' vojvotkinje od Sussexa i bivše glumice Meghan Markle (41) nije prošla baš slavno. Naime, kritičari su je 'pokopali' komentiravši kako je njezin podcast parada banalnosti i apsurda.

Meghan je prije dvije godine potpisala ugovor sa Spotifyem za podcast, a prva gošća bila joj je tenisačica i dugogodišnja prijateljica Serena Williams.

Dan nakon objave prve epizode podcast se našao na meti kritičari koji misle kako se vojvotkinja nije snašla u novoj ulozi te da previše priča o svom životu.

- Podcast je parada banalnosti, apsurda i samoveličajućih kalifornijskih floskula. Učinak sve te tihe glazbe i ispraznog razgovora je da se osjećate kao da ste bili zaključani u sobi za opuštanje u wellnessu s neobično samoživim instruktorom joge - napisao je James Marriott iz The Timesa.

- Podcast je intervju s ovom inspirativnom sportašicom samo po imenu. Ako ostatak sezone bude imalo sličan premijeri, ono što ćemo stvarno slušati iz tjedna u tjedan je Meghan kako intervjuira samu sebe - rekla je Celia Walden iz Daily Telegrapha.

- Ona bi i dalje bila glumica s D liste da se nije udala za princa. Ona se uspoređuje sa Serenom Williams i Mariah Carey, ženama koje su se sjajno snašle i prebrodile teško djetinjstvo. Ona se samo udala za princa i potrošila brdo love - iskritizirala ju je Angela Levin iz Maila Online.

- Prva gošća je Serena Williams, no teniski entuzijasti koji se uključe mogli bi biti malo razočarani. Cijeli podcast je zapravo o Meghan, budući da Sereni treba 11 minuta da dođe do riječi. Teško je vjerovati da je za snimanje epizode bilo potrebno 28 ljudi, uključujući osam izvršnih producenata i samu Meghan - napisao je The Spectator.

Inače, Meghan je prvu epizodu podcasta otvorila anegdotom iz djetinjstva, koju je dosad ispričala nebrojeno puta, govoreći kako je osjećala bijes kao 11-godišnja djevojčica kada je vidjela reklamu za deterdžent za pranje posuđa koja se obraćala isključivo ženama.

Ta 'nepravda' ju je pogodila i kroz život je stalno mislila o tome. Na kraju je pisala pisma i slala ih moćnim osobama kako bi ukazala na problem. Pismo je poslala i tadašnjoj prvoj dami Hillary Clinton.

Razgovor Meghan i Serene vrtio se oko ambicije, a u razgovor im se ubacio i princ Harry.

Podsjetimo, podcast namjerava namjerava istražiti etikete koje pokušavaju definirati i ograničiti ulogu žene u društvu.

