Prva natjecateljica izašla s Farme: 'Ne pada mi teško'

Po prvi puta ove godine arenu je napunilo osamnaestero natjecatelja. U prvom eliminacijskom dvoboju okušale su se Đurđica i Maja M. Budući da drugi duelist bira vrstu dvoboja, Maja M.je odabrala dvoboj snage odnosno guranje kola. Nakon dvije minute, snage duelistica bile su izjednačene pa su rekviziteri skratili poligon iza njih. Konačno, Maja M. je pobijedila u dvoboju i zaslužila imunitet o kojem će svjedočiti narukvica koju će nositi idući tjedan.

Foto:

„Odlazak s farme ne pada mi teško jer je od samog početka bilo stvari u koje se ja nisam mogla uklopiti.Tako da je to jedno iskustvo koje sam ja okusila. Ne zamjeram nikome posebno. Danas si gore, sutra si dolje, to je činjenica.“ , kazala je Đurđica. No, prije nego je napustila show Đurđica je odabrala Srećka za gazdu koji će idući tjedan dana voditi farmu: „Srećko se dok sam ja bila u duelističkim kućicama dosta dobro brinuo da mi ništa ne fali, a zajedno smo bili i kolege.“

Foto:

Uz Maju, i Srećko je kao gazda dobio imunitet. Srećku kao ovotjednom gazdi pripala je škrinjica u kojoj je trenutno 24 dukata, dok na štednoj knjižici farmeri imaju 150 dukata. Osim škrinjice, novi gazda preuzima i dugove kod trgovačkog putnika. Na Mijin upit o dugu, Frane je prozvao Roberta da odgovori na to pitanje.„Toliko o tome kakav je gazda kad nema pojma za što smo se zadužili. Zadužili smo se za deset kila krumpira.“

Svoje zadovoljstvo Franinim gazdovanjem farmeri su izrazili palcem gore ili dolje. Njih jedanaest ispružilo je palac dolje i izrazilo nezadovoljstvo. „Nije bio dobar vođa iz vrlo jednostavnih razloga. Gubio se. Farmu nije vodio on. Farmu smo dizali mi. Čisto jednostavno!“, osvrnula se Anica na Franino gazdovanje dok je Edita dodala: „Smatram da je jedini njegov problem u cijelom gazdovanju bio taj što on ne zna slušati.“

Foto:

Dan na farmi obilježio je i Jožin posjet. Sa sobom je poveo djecu kako bi ih Štefica naučila šivati i heklati. „Baš je bila dobra prema nama i naučila nas je šivati, a ja nisam baš dugo znala šivati i sad sam napokon već jednom naučila.“, oduševljeno je rekla jedna djevojčica.

Dok je Štefica objašnjavala djeci kako se radi na šivaćoj mašini, Joža je zajedno sa Matejom i Jasminom u štalu doveo i jedno tele. „Pored životinje uvijek pronađem mir. Kad god mi je nešto loše ja odem kod njih i tamo se smirim. Tamo je najbolje biti!“, kazao je Jasmin.

Foto:

Na kraju dana farmere je posjetio tamburaški sastav te su dan završili pjesmom. Kako će Srećko voditi farmu u idućem tjednu i hoće li farmeri biti zadovoljni, ostaje nam za vidjeti.