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'LOVE ISLAND ADRIA'

Prva noć u Ljubavnom gnijezdu! Drina i Valentin otkrili su jesu li se uspjeli prepustiti strastima

Piše 24sata,
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Prva noć u Ljubavnom gnijezdu! Drina i Valentin otkrili su jesu li se uspjeli prepustiti strastima
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Foto: VOYO
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Voditeljica Dragana Mićalović objasnila im je da je Ljubavno gnijezdo mjesto na kojem se mogu posvetiti jedno drugome bez ostatka ekipe. Drinu je prostor odmah oduševio

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Drina i Valentin prvi su par koji je u showu 'Love Island Adria' dobio priliku provesti noć u Ljubavnom gnijezdu. Nakon glasanja osvojili su vrijeme nasamo, daleko od ostalih islandera, a Valentin je prije zajedničke noći otkrio što ima na umu.

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- Ogovarat ćemo uz grožđe i šampanjac, a kasnije ćemo se grliti, ljubiti i ne znam... vidjet ćemo - rekao je u ispovjedaonici.

Foto: VOYO

Voditeljica Dragana Mićalović objasnila im je da je Ljubavno gnijezdo mjesto na kojem se mogu posvetiti jedno drugome bez ostatka ekipe. Drinu je prostor odmah oduševio, a posebno joj se svidjelo što napokon imaju nešto nalik vlastitom apartmanu.

- Jako kul, jako fensi. Izgleda kao stan, kao apartman. Mi smo dobili apartman, a ja se nakon ovoga moram vratiti tamo u sobu među ljude. Ne znam hoću li moći, iskreno - priznala je.

U sobi ih je dočekao i ormarić s raznim rekvizitima za dvoje, no Drina i Valentin večer su odlučili provesti po svom.

Foto: VOYO

Jutro nakon zajedničke noći Drina je otkrila kako su se proveli i što se događalo kada su ostali sami.

- Bilo mi je jako lijepo s njim. Družimo se, grlimo se, ljubimo se, pričamo daleko od drugih ljudi koji hrču i viču - ispričala je.

Foto: VOYO

Priznala je i da joj se nije bilo lako potpuno opustiti pred kamerama.

- Naravno da sam se ja htjela ljubiti ljubiti s Valentinom, ali nam je neugodno zbog kamera pa smo se samo ljubili - objasnila je.

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Dok su njih dvoje uživali u privatnosti, Lara je imala vlastitu teoriju o tome što se događa iza zatvorenih vrata.

- Drina i Valentin u Ljubavnom gnijezdu, ja to zamišljam kao da će oni sjediti na dvije strane kreveta i samo ogovarati - rekla je kroz smijeh.

Ni sljedećeg jutra nije promijenila mišljenje.

- Znala sam da to neće biti ništa vatreno. Pa nisu mi oni takvi, oni su i ovako neugodni. Mislim, neugodno im je da se ljube, a kamoli nešto više ispred nas - komentirala je.

Foto: VOYO

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