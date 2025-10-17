"Prva princeza Hollywooda" je imala težak život, maltretirali su ju otac i slavni muževi...

Pravog imena Margarita Carmen Cansino, Rita Hayworth rođena je 17. listopada 1918. godine. Bila je poznata kao "holivudska princeza" i "božica ljubavi", a tijekom zavidne karijere pojavila se i 61 filmu. Na vrhuncu slave bila je na glasu kao ikona Hollywooda i svi su htjeli surađivati s njom. Noir filmovi i njezin izgled "fatalne žene" donijeli su joj pohvale kritike i publike, a čak i nakon smrti ostala je na glasu kao jedna od najznačajnijih holivudskih glumica svih vremena.

Rita je odrasla kao najstarije od troje djece u obitelji plesača i zabavljača. Njezin otac Eduardo Cansino, inače podrijetlom Španjolac, želio je da se bavi plesom odmalena i da jednoga dana postane profesionalna plesačica. Njezina majka htjela je da bude glumica. Nisu joj samo roditelji bili plesači, i njezin djed Antonio Cansino bio je slavni plesač. Njegova škola plesa u Madridu bila je planetarno popularna. Upravo djed ju je prvi počeo učiti plesu, koji joj je kasnije dobro došao tijekom karijere.

Prezirala je ples i svog oca

- Plesala sam otkad sam stala na noge. Imala sam tri godine kada sam počela ići na satove plesa. Nisam to previše voljela, ali nisam imala hrabrosti to priznati ocu - komentirala je legendarna glumica u jednom intervjuu. Godine 1927., njezin otac je preselio čitavu obitelj u Hollywood. Vjerovao je kako je ples savršen za integriranje u svaki film te da bi upravo njegova obitelj trebala biti ta koja je za to zadužena. Kada je Rita imala 12 godina, otac joj je našao još posla. Osmislio je "Dancing Casinos", predstavu u kojoj je plesao s njom. Zbog svega je bojala kosu u crno, a govorio joj je da mora izgledati više kao Španjolka nego što je zaista izgledala. Kako je bila premlada da bi mogla plesati s njim u klubovima u Los Angelesu, često su nastupali u meksičkoj Tijuani. Svi su ih smatrali supružnicima, a Eduardu to nije smetalo.

Rita je prezirala svog oca. Osim što ju je tukao i tjerao na sate i sate napornih treninga plesa, gotovo svakodnevno ju je seksualno zlostavljao. Šokantan detalj autorici Ritine biografije Barbara Leaming otkrio je njen drugi suprug, redatelj i pisac Orson Welles.

Zbog posla glumica nikada nije upisala fakultet, ali srednju školu je uspjela završiti.

Tijekom jednog od nastupa u Tijuani, Margaritu Carmen uočio je producent filmskog studija Fox. Pozvao ju je na audiciju, a odmah zatim ponudio joj je ugovor sa studijem na šest mjeseci. Margarita, tada prava latino djevojka tamne kose i očiju, dobivala je samo manje uloge te je prošla nezamijećeno. Ugovor joj nisu produljili, a Margarita se morala vratiti životu s ocem.

Prvi suprug i turbulentne ljubavi

Veliku priliku za bijeg dobila je kada je kao 18-godišnjakinja upoznala biznismena Edwarda Judsona koji je tada imao 41 godinu. Edward je u Margariti odmah vidio priliku za zaradu te ju je odveo u Las Vegas. Naivnoj i mladoj Riti svidio se Edward jer je mislila da joj istinski želi pomoći u karijeri.

Mono Print | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Uskoro su se vjenčali, no bili su daleko od sretnog bračnog para. Judson, koji je preuzeo ulogu njenog menadžera, navodno ju je 'posuđivao' utjecajnim biznismenima kako bi od nje učinio zvijezdu.

Margarita je 1937. godine potpisala ugovor sa studijom Columbia Pictures. Prvo su je uzimali za manje uloge, većinom izazovnih 'egzotičnih' plesačica. Ubrzo su shvatili da od nje mogu napraviti holivudsku zvijezdu samo ako se riješe njenog 'latino' izgleda. Margarita je tako svoje ime promijenila u Rita te je preuzela majčino djevojačko, britansko prezime. Svoje tamne uvojke zamijenila je vatreno crvenom kosom, a u svakoj prilici je bila glamurozno odjevena. Smršavjela je i krenula na satove glume, a uskoro su 'pale' i prve naslovnice časopisa. Mediji su je brzo zavoljeli jer se nije skrivala od fotografa za razliku od ostalih tadašnjih diva.

Hayworth je 1942. godine podnijela zahtjev za razvod od Judsona, a brzo nakon toga je njezina karijera procvala. Iako je svu zaradu dala bivšem suprugu samo da ga se riješi i da ju pusti na miru, to joj nije smetalo. Redatelj i pisac Orson Welles u glumicu se zaljubio čim je vidio njezinu fotografiju u jednom časopisu, a upravo on joj je bio sljedeći suprug. Par se oženio, a Rita je rodila svoje prvo dijete, kći Rebeccu. Tada je već bila jedna od najunosnijih holivudskih zvijezda, a njen plesački talent bez riječi ostavljao je i velikane poput Freda Astairea s kojim je glumila u dva filma. Mediji su neobičan par prozvali 'Ljepotica i Mozak'. Brak im se brzo raspao, a 1947. su se razveli.

Glenn Ford bio je njezina velika ljubav

Ljubovala je i s kolegom iz filma "Gilda", Glennom Fordom. Dugogodišnji ljubavnici nalazili su se i kada bi netko od njih bio u braku. Njegov sin je godinama kasnije otkrio kako je Rita ostala trudna, no u Francusku je otputovala kako bi otišla na pobačaj. Par je zajedno bio preko 20 godina s povremenim prekidima, a Ford se 60-ih godina čak i preselio blizu nje kako bi se mogli češće viđati.

U Cannesu je 1968. godine Rita upoznala Princa Alyja Khana, sina Sultana Mahommeda Shaha, vođe islamističke sekte. Princ je bio poznat kao veliki zavodnik, a na njegov šarm odmah je 'pala' i Hayworth. Odmah iduće godine, par se vjenčao, a njihova svadba proglašena je kontroverznom pošto je Rita još uvijek, tehnički, bila udana za Wellesa. Zbog 'afere', dio publike je bojkotirao njene filmove, no spektakularna svadba označila je ujedno i stvaranje 'prve holivudske princeze'.

Foto: T.C.D / VISUAL Press Agency

Krajem godine, Rita je rodila njihovo jedino dijete, kći princezu Yasmin Aga Khan. Stil života kojeg je Khan vodio u Europi nije se sviđao glumici, a nikako nije ni mogla naučiti francuski. Tijekom njihova braka, Rita je bila toliko posesivna da bi dobivala napadaje panike kada bi Aly otišao kod frizera. No s pravom je bila u strahu jer ju je, pričalo se, Aly na sve strane varao.

Muževi su ju maltretirali na sve načine

Jedna od njezinih ljubavi bio je i pjevač Dick Haymes. Rita i Dick upoznali su se u vrijeme kada je njegova karijera propadala te je bio u financijskih problemima. Bivše žene su od njega tražile naknade za alimentacije, a nije imao prebijene pare. U Riti je pronašao rješenje, no brak im je bio na klimavim nogama. Pjevač je glumicu čak i tukao. Kada ju je udario nakon dvije godine braka, Rita se spakirala, otišla i nikada se nije osvrnula. U to vrijeme je i sama imala financijske probleme, a tražila je od bivših supružnika da joj plate alimentaciju.

Još jedan suprug slavne glumice bio je producent James Hill. Zajedno su napravili njezine popularne filmove među kojima je i "Separate Tables", a vjenčali su se 1958. godine. Ipak, nekoliko godina kasnije zatražila je razvod te je navela kako ju je psihički maltretirao. Navodno im se brak raspao jer je on htio da nastavi glumiti, no Rita je htjela umiroviti se i živjeti mirnijim životom.

Foto: AP

Riti Hayworth dijagnosticirali su Alzheimerovu bolest, a od komplikacija zbog iste je preminula 1987. u 69. godini. Kći Yasmin Aga Khan brinula je o majci posljednje godine njezina života.

Mnogi su smatrali kako je Hayworth imala problema s alkoholom, no njezina kći je objasnila da je glumica počela dobivati simptome Alzheimerove bolesti puno prije nego što je dobila dijagnozu. Zaboravljala je tekstove te se znala drugačije ponašati. Upravo ona bila je prva javna osoba za koju se znalo da je bolovala od Alzheimera.