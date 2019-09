Prvi Big Brother brak: Zajedno 13 godina, čekaju drugo dijete

U svojoj biti, definicijom, reality show se bavi životom “običnih” ljudi, a najčešće je to i neko natjecanje zbog kojeg dobivaju nagradu. Kandidati koji sudjeluju privatnost izbacuju pred tisućama ne bi li dobili komadić slave. No koliko se god dio publike grozio nad takvim zadiranjem u intimu, drugima je show u potpunosti promijenio život. Pronašli su ljubav, koja je, očito je, bila jača i od kamera i od javnosti, ogolili su emocije. I nije tu riječ samo o emisijama poput “Ljubav je na selu” ili “Gospodin Savršeni”, kojima je cilj pronaći ljubav, znamo za brakove i iz “Big Brothera”, gdje su stranci na nekoliko tjedana zatvoreni u izolaciji. No ljubav pronađe put. Teško je dokučiti porive i motive ljudi koji se prijavljuju. Pokušali smo kontaktirati nekoliko psihologa, no dobili smo jedinstven odgovor:

- Naša struka je donijela odluku da nećemo sudjelovati ni komentirati takve reality showove, kao ni osobe koje se javljaju u takve emisije.

A one sasvim sigurno svoju publiku imaju. Godinama se emitiraju i pri vrhu su gledanosti. Televizijske kuće nemaju problema plasirati ih, a ni s kandidatima, koje biraju po posebnom principu.

Violeta Halitaj (33) i Nikša Kekezović (40) zaljubili su se prije 13 godina u Big Brotheru, a njihova ljubav traje i danas. Imaju jednog sina od šest i pol godina, a trenutačno iščekuju i drugo dijete. Njihova veza najdugovječnija je reality ljubav, koju su okrunili brakom. U velikom intervjuu otkrili su nam jesu li mislili da će toliko dugo ostati skupa, je li bilo seksa između njih u showu, čime se danas bave i žale li za ičim što se tiče boravka u Kući.

Jeste li očekivali, kad ste se upoznali u showu, da ćete toliko opstati?

Nikša: Prije 13 godina smo se upoznali u Big Brotheru i tu je ljubav krenula. Evo drugo dijete je na putu, a imamo i malog od šest i pol godina. Nikad ne znaš što život nosi. Mi se jesmo u toj kući upoznavali, osjećaji su intenzivniji, sve je intenzivnije nego vani jer ste cijeli dan skupa. Kad si vani imaš curu, vidiš se s njom dva, tri sata na dan. U ta dva mjeseca koliko sam bio u kući, ona nešto duže, dovoljno smo se upoznali da bi mogli u vezu nastaviti vani. U stvarnom životu sve se nastavilo kako treba. Ljubav koja je krenula u Big Brotheru nastavila se i svakim danom je sve jača i jača.

Violeta: Poanta je da nismo mislili da ćemo biti skupa toliko dugo, ali smo se opustili i priča je došla do ovog stadija.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

U trećoj sezoni Big Brothera, u kojoj ste vi sudjelovali, pao je prvi reality seks između Tanje i Ante. I vi ste izmjenjivali nježnosti u jacuzziju. Je li tad bilo seksa između vas dvoje, kojeg nismo vidjeli pred kamerama?

Nikša: Bilo je između nekih parova seksa, sad neću komentirati između koga je što bilo. Naravno da dvoje mladih ljudi koji se vole i imaju osjećaje da izmjenjuju nježnosti. Je li seksa bilo ne bih htio govoriti. Između nas je bilo izmjenjivanja nježnosti, ali to nije ništa bilo javno, niti bi danas da se ponovi Big Brother to prakticirali. Mislim da sam protiv javnog seksa jer taj show gleda i dosta djece. Nije primjereno pred kamerama.

Kad ste ušli u Kuću vani ste imali partnere. Jeste li mislili da ćete se zaljubiti u nekog drugog u kući?

Violeta: Mislim da svatko tko ulazi u tu kuću ne razmišlja ni o čemu. Imali smo neke veze, bile su kratke i mlade, ali ja nisam ušla s planom u Big Brother. Tu se dogodio život i situacije koje nisi mogao kontrolirati. Dogodilo se valjda ono što se moralo dogoditi.

Nikša: Većina uđe s ciljem glavne nagrade. Meni se dogodila ljubav na prvi pogled. Bilo je tu još cura, ja sam onako bio mlad i volio sam žensko društvo, ali odmah su se tu mogli osjetiti neki osjećaji između nas dvoje tako da je to odmah tu nekako isplivalo. Nisam se planirao zaljubiti, ali dogodilo se i ostali smo skupa.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Nikša bio si proglašen najvećim zavodnikom treće sezone. Čime te Violeta osvojila?

Nikša: Znate kako je, mi smo tamo cijeli dan, a složi se prilog od sat vremena. Imam taj neki dalmatinski temperament koji nestaje pomalo. Ma zezam se. I naravno da će ti neku priču složiti. Imao sam prijateljski odnos s ostalim curama, a prikazali su me kao galeba. Violeta me privukla na prvu, u nju sam se odmah zaljubio i to je bilo to.

Violeta: Sad kad razmišljam o tome, mislim upravo ta različitost u pristupu. Ja sam iz Rijeke, tamo je pristup muškaraca bio drukčiji. On je bio prilično izravan. To me iznenadilo a možda mi se upravo to najviše svidjelo.

Sad kad ste se upoznali što najviše volite jedno kod drugoga, a što vas živcira?

Nikša: Ona je jedna jako stabilna cura, sad žena, koja zna što želi u životu. Kad krene sa svojim planom ide do kraja i jako je vrijedna. To vidim kao jedan plus. Ona je žena, majka, kraljica.

Violeta: Kako sam ja malo ozbiljnija, sviđa mi se njegova opuštenost. Možda jr ta različitost što sam ja ozbiljna i predana, a on je onako opušteniji, baš nešto što mi je trebalo.

Foto: Privatni album

Čime se danas bavite?

Nikša: I prije Big Brothera san započeo svoju trenersku karijeru. Treniram djecu od 10, 11 godina u nogometnom klubu Adriatic. Jako mi se sviđa taj posao. Dobit ću i UEFA licencu pa možda se nešto otvori i za vani. Trenutačno sam zadovoljan, volim raditi s djecom i to je posao koji me opušta te mu se dajem sto posto. Vidim da djeca napreduju, imam i priznanja, a roditelji su zadovoljni. To je posao u kojem se vidim. Ne znam hoću li prelaziti na seniore, no zasad sam zadovoljan. Trenirao sam i Nikolu Vlašića, brata Blanke Vlašić.

Violeta: Ja radim kao voditelj u jednom dućanu koji prodaje preparate za njegu kose. Uz to sam i make up artistica. To je nešto gdje sam se pronašla. Kad sam izašla iz kuće vrlo brzo sam završila tečaj za vizažisticu i od tad se time bavim. Zadnjih sedam godina to radim baš intenzivno i to je moja ljubav. Svi moji budući poslovni planovi će ići u tom smjeru.

Violeta, sad si na porodiljnom dopustu?

Violeta: Tako je. U četvrtom sam mjesecu trudnoće. Ne znamo još spol, u iščekivanju smo. Ne znam hoćemo li izdržati da ne pitamo, ali u svakom slučaju prinova stiže na zimu i jako se radujemo tome. Imamo favorite što se tiče imena. Budući da je suprug dao ime sinu, na meni da ga ja dam drugom djetetu.

Prepoznaju li vas i danas na ulici i kako reagiraju prolaznici na vas?

Nikša: U počecima je to bilo ekstremno, svi su te znali. Prije mi je to smetalo, a danas me pitaju otkud ja tebe znam. Onda si možeš priuštiti neku malu zezanciju. Jesi li ti radio u trajektnoj luci, jesam li te vidio u parfumeriji i tako dalje. Možeš si dopustiti da ljude malo škakljaš, da se zezaš. Već je prošlo vremena i ljudi te odnekud znaju, ali ne mogu se sjetiti. Tako da mi je to danas nekako zanimljivo i šaljivo.

Violeta: Sad me puno žena prepoznaje u smislu da sam ih šminkala za vjenčanje. „Tko te šminkao? Violeta iz Big Brothera.“ To je ostalo i meni je to simpatično. Na početku mi je bilo malo naporno jer sam bila jako mlada, imala sam 21 godinu. Nisam se znala nositi s time.

Foto: Privatni album

Biste li opet ušli u Big Brother kuću?

Violeta: Puno me klijentica koje šminkam to sad pita. Ja sam sad majka, uskoro i drugo dijete ću dobiti, imam puno poslovnih obaveza, ne mogu si dozvoliti tri mjeseca u Big Brother kući. Uvijek u životu kažem nikad ne reci nikad. Nikad ne znaš što život nosi. Možda u ovom momentu to ne bi bio moj izbor. Posvetila sam se obitelji i poslovnom životu.

Nikša: Mogu se složiti sa svojom dragom ženom. Dvoje djece, posao koji imam, volim i radim. U to doba dok sam bio momak, pa i ta glavna nagrada je bila mamac. Milijun kuna te privuče, iznosiš svoju intimu javnosti, a dok si mlad ideš iz znatiželje i avanturizma. Danas kad imaš svoj život ne znam što bi me privuklo. Jedino da mi kažu pobjednik si, imaš milijun kuna.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Biste li nešto promijenili danas kad sagledate cijelu situaciju vezano za boravak u kući?

Violeta: Ne žalim ni za čim. Možda ne bih tako daleko došla da nisam bila spontana. Kad si u kući sve doživljavaš intenzivnije. Mislim da bi sad bila puno hladnija. Nisam napravila nikakvu kardinalnu grešku, to mi je bilo super iskustvo. Nikad mi nitko ništa nije ružno rekao.

Nikša: Ušao sam srcem i inače sam srčan. Nisam kalkulant. Možda treba malo igrati i kalkulirati u showu. Ali dogodila mi se ljubav. Mogu samo izvući pozitivu iz Big Brothera. Lova bi se potrošila, a mi smo dobili nešto za cijeli život, nešto što je lijepo i romantično. Ljubav je opstala i ljubav je ta što nas pokreće – zaključio je Nikša.