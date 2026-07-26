Prvi film o Batmanu: Robin je imao preveliku muškost, a Žena mačka ulazila u kostim uz puder

Superheroj, koji su za DC Comics osmislili Bob Kane i Bill Finger, od kraja 40-ih godina prošlog stoljeća pojavio se u gotovo svakoj formi dostupnih medija. Od prvog filma o Batmanu prošlo je 60 godina, u kina je “sletio” 30. srpnja 1966. Nastao kao nastavak popularne serije “Batman”, film je objavljen dva mjeseca nakon što se posljednja epizoda prve sezone serije emitirala u SAD-u. Gotovo svi glumci iz serije pojavili su se i na velikom platnu, osim Julie Newmar, koju je u ulozi Žene mačke zamijenila Lee Meriwether. Producent William Dozier želio je snimiti dugometražni film “Batman” kako bi kod publike probudio što veći interes za seriju koju je radio u tom trenutku. Studio 20th Century Fox mu je odbio prijedlog zbog prevelikih troškova, no predomislili su se nakon što su shvatili da popularnost superheroja vrtoglavo raste svakom novom epizodom serije. Redateljsku palicu filma preuzeo je Leslie H. Martinson, koji je radio i na nekoliko epizoda serije, a scenarij su dovršili u deset dana. Počeli su snimati krajem travnja 1966. te ga završili 28 dana kasnije. Adam West nastavio je ulogu Batmana i na velikom platnu.

- Uloga Batmana je veliki izazov za bilo kojega glumca. Moraš promišljati o nekoliko perspektiva. Jedna od njih je da će i djeca gledati taj film, a oni sve shvaćaju doslovno - komentirao je u intervjuu za LA Times još te 1966. te dodao: “Kad sam dobio ulogu, pokušao sam se sjetiti kako sam doživljavao Batmana dok sam bio dijete. Bruce Wayne je šarmantan, ali bilo koji detalj može taj šarm upropastiti”. Jedan od njegovih uvjeta za snimanje filma bio je taj da se što dulje pojavljuje kao Bruce, a ne toliko kao Batman.

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U tom je periodu na tjednoj bazi dobivao na tisuće pisama obožavatelja koji su mu govorili koliko ih je oduševio njegov lik. Snimanje mu, pak, nije uvijek išlo od ruke. Zbog scene u kojoj se Batman rješava dimne bombe morao je trčati pet sati skoro u komadu.

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- Sva sreća pa sam se bavio i sportom jer inače ne znam kako bih to izdržao - rekao je tad u intervjuu. Film “Batman” prati dinamični dvojac koji se suprotstavlja udruženim zlikovcima Jokeru, Pingvinu, Riddleru i Ženi mački. Nakon niza zamki, spektakularnih potjera i neobičnih izuma, Batman i Robin spašavaju članove Sigurnosnog vijeća Ujedinjenog svijeta. Iako uspijevaju obnoviti njihove živote, posljedice ostavljaju trag pa predstavnici govore različitim jezicima i ponašaju se neuobičajeno. Završna poruka filma ističe da se mir i razumijevanje među ljudima mogu postići jedino međusobnim poštovanjem i suradnjom.

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Burt Ward glumio je Robina, Cesar Romero se pojavio kao Joker, a Burgess Meredith kao Pingvin. Romero je uporno odbijao obrijati brkove te su ga svakodnevno morali šminkati. Isto je zahtijevao i tijekom snimanja ostatka serije. Najveći problem produkcija je imala zbog Žene mačke. Julie Newmar imala je ugovor za drugi projekt u tom trenutku te je morala otputovati u Veliku Britaniju. Nije ni znala da se film snima, a projekt “Monsieur Lecoq” na kojem je radila nikad nije ugledao svjetlo dana jer su ga otkazali prije završetka montaže. U intervjuu za Guardian je ove godine istaknula kako ju je na ulogu Žene mačke u seriji zapravo nagovorio brat.

- Spremali smo se večerati kad su me nazvali da mi ponude tu ulogu. Razgovor je čuo moj brat i odmah je rekao da ćemo zaustaviti sve kako bih se mogla pripremiti. Za Batmana do onda nikad nisam čula - rekla je danas 92-godišnja glumica. Dodala je kako joj je drago da je mnogi još danas prepoznaju zbog te uloge. Lee Meriwether zamijenila ju je na filmu, a danas 91-godišnja glumica komentirala je za Fox koliko se iznenadila da su je pozvali.

- Nazvao me agent i rekao mi da odmah idem u studio 20th Century Fox. Moja prva reakcija je bila da ne mogu to napraviti jer je Julie bila Žena mačka. Ali nisam bila zabrinuta što ću je zamijeniti. Odigrala sam ulogu najbolje što sam znala i fanovi su to prepoznali. Svi na setu su bili puni razumijevanja i osjećala sam se jako ugodno - komentirala je.

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Dodala je kako se sjeća da joj je kostim bio pretijesan, a zbog komadića metala u njemu je dobila opekline na ramenu jer su neke scene snimali na suncu.

- Kostim je bio zaista uzak. Koristila sam dječji puder kako bih uopće stala u njega, nije bilo lako - rekla je. A problema s preuskim kostimom imao je i Robin, danas 81-godišnji Burt Ward.

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- Producenti su smatrali da se previše toga vidi za obitelji film, preveliko je bilo ispupčenje u području međunožja (smijeh) pa su me poslali liječniku, koji mi je propisao tablete za ‘smanjenje’. Pio sam ih tri dana, a onda sam zaključio da bi me mogle spriječiti da imam djecu. Prestao sam ih uzimati i samo sam se kasnije pokrivao plaštem - rekao je Ward za ABC 2020. Meriwether se u intervjuima prisjećala koliko je Adam West bio divan.

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- Imali smo sjajan odnos. Divila sam mu se i prije filma dok sam gledala seriju. Zaista mi nedostaje. Svi smo bili u šoku kad je otišao - rekla je. Glumac Adam West je preminuo 2017. u 89. godini. Nerijetko je govorio koliko su za film važni bili batmobil i ostala Batmanova vozila, no ona nisu bila prikladna za vožnju u svakodnevnim uvjetima.

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West i Burt Ward nekoliko su puta završili u grmlju jer nisu znali kontrolirati bicikl na kojem su vozili. Producenti su na snimanju filma iskoristili budžet kako bi osigurali brojna vozila koja su kasnije imali i u nastavku serije. Zanimljivo, Batmanov brod je za potrebe filma izgradila tvrtka Glastron, ali imali su jedan uvjet. Svjetska premijera filma morala je biti u Austinu, gdje je bilo njihovo sjedište.

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Tako je i bilo. Nakon što je stigao u kina, film “Batman” zaradio je 3,9 milijuna dolara na blagajnama, što je ekvivalent današnjih 38,7 milijuna. Kritika ga je pohvalila, a glumačka postava i danas je među obožavateljima Batmana jedna od omiljenih. Legendarne riječi koje su pratile borbu postale su kultni element pop kulture vezan uz Batmana koji je utjelovio Adam West, a tijekom prikazivanja serije na ekranu se pojavilo više od 80 jedinstvenih izraza poput “Bam”, “Ouch”, “Pow”...